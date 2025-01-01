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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 582
*Новое видео BATTLE BEAST 131
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 64
*Новое видео PARADISE LOST 51
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Slipknot

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10 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

27 май 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «У меня есть шесть отличных идей»

13 май 2025 : 		 SLIPKNOT не особо стараются

1 апр 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

13 мар 2025 : 		 Басист SLIPKNOT о новом барабанщике

18 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

28 янв 2025 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

25 янв 2025 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT исполняет

12 янв 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

6 янв 2025 : 		 ELOY CASAGRANDE о сменщике в SEPULTURA и SLIPKNOT

5 янв 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «При сочинении песен нет никаких правил»

25 дек 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

3 дек 2024 : 		 Барабанщика SLIPKNOT назвали лучшим

26 ноя 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

6 ноя 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT скучает по бывшим

1 ноя 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE о том, как попал в SLIPKNOT

31 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

23 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

22 окт 2024 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

17 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

9 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

2 окт 2024 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «Очень важно работать вместе»

28 сен 2024 : 		 Наследники Джоуи Джордисона достигли соглашения со SLIPKNOT

20 сен 2024 : 		 SLIPKNOT готовят переиздание дебютного альбома

17 сен 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT
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Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT



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Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT, которое состоялось в рамках фестиваля Rock Am Ring 2025, доступно для просмотра ниже:

“(sic)”
“People = Shit”
“Gematria (The Killing Name)”
“Wait And Bleed”
“Nero Forte”
“Yen”
“Psychosocial”
“Tattered & Torn”
“The Heretic Anthem”
“The Devil In I”
“Unsainted”
“Duality”
“Spit It Out”
“Surfacing”
“Scissors”




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