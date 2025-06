сегодня



Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT



Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT, которое состоялось в рамках фестиваля Rock Am Ring 2025, доступно для просмотра ниже:



“(sic)”

“People = Shit”

“Gematria (The Killing Name)”

“Wait And Bleed”

“Nero Forte”

“Yen”

“Psychosocial”

“Tattered & Torn”

“The Heretic Anthem”

“The Devil In I”

“Unsainted”

“Duality”

“Spit It Out”

“Surfacing”

“Scissors”







+0 -0



просмотров: 86