Новости
Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 84
Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 32
Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Slipknot

5 сен 2025 : 		 SLIPKNOT набрали миллиард

29 авг 2025 : 		 Демо "Me Inside" SLIPKNOT

28 авг 2025 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

22 авг 2025 : 		 SLIPKNOT продадут каталог за 120 миллионов?

18 авг 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

24 июл 2025 : 		 SLIPKNOT выпускают бокс-сет

15 июл 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

27 май 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «У меня есть шесть отличных идей»

13 май 2025 : 		 SLIPKNOT не особо стараются

1 апр 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

13 мар 2025 : 		 Басист SLIPKNOT о новом барабанщике

18 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

28 янв 2025 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

25 янв 2025 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT исполняет

12 янв 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

6 янв 2025 : 		 ELOY CASAGRANDE о сменщике в SEPULTURA и SLIPKNOT

5 янв 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «При сочинении песен нет никаких правил»

25 дек 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

3 дек 2024 : 		 Барабанщика SLIPKNOT назвали лучшим

26 ноя 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

6 ноя 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT скучает по бывшим

1 ноя 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE о том, как попал в SLIPKNOT

31 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

23 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT
SLIPKNOT набрали миллиард



Классическая композиция SLIPKNOT Duality набрала миллиард прослушиваний на Spotify. Это первый трек SLIPKNOT, достигший такой важной и знаковой отметки. Следующим по популярности идет "Psychosocial" с 765 миллионами прослушиваний, а далее "Before I Forget" с 667 миллионами.




5 сен 2025
gravitgroove
хм, не "Wait and bleed" и "Surfacing". Магготы, вы че, пидоры?!!!
просмотров: 229

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом