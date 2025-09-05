сегодня



SLIPKNOT набрали миллиард



Классическая композиция SLIPKNOT Duality набрала миллиард прослушиваний на Spotify. Это первый трек SLIPKNOT, достигший такой важной и знаковой отметки. Следующим по популярности идет "Psychosocial" с 765 миллионами прослушиваний, а далее "Before I Forget" с 667 миллионами.







