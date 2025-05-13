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SLIPKNOT не особо стараются



В рамках беседы с гитаристом SLIPKNOT был задан вопрос, работает ли он и коллеги над новой музыкой:



«Не очень старательно. Честно говоря, мы так много гастролируем с тех пор, как в группу пришел [барабанщик] Eloy [Casagrande], что мое вдохновение почти на нуле. И есть куча музыки, которая была написана во время COVID, которая мне неинтересна. Думаю, все остальные участники группы тоже это понимают, и они сейчас такие: «Ладно, нам нужно просто вымести все это дерьмо под ковром и начать все с чистого листа». И я хочу, чтобы гастроли остались позади. Я хочу отдохнуть хотя бы месяц, чтобы отключить мозг, выспаться и все такое. И когда я пойму, что иду в свою маленькую домашнюю студию и записываю риффы, тогда я пойму, что пора начинать».







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