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Slipknot

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SLIPKNOT не особо стараются



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В рамках беседы с гитаристом SLIPKNOT был задан вопрос, работает ли он и коллеги над новой музыкой:

«Не очень старательно. Честно говоря, мы так много гастролируем с тех пор, как в группу пришел [барабанщик] Eloy [Casagrande], что мое вдохновение почти на нуле. И есть куча музыки, которая была написана во время COVID, которая мне неинтересна. Думаю, все остальные участники группы тоже это понимают, и они сейчас такие: «Ладно, нам нужно просто вымести все это дерьмо под ковром и начать все с чистого листа». И я хочу, чтобы гастроли остались позади. Я хочу отдохнуть хотя бы месяц, чтобы отключить мозг, выспаться и все такое. И когда я пойму, что иду в свою маленькую домашнюю студию и записываю риффы, тогда я пойму, что пора начинать».




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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13 май 2025
WahrandPhain
Да вроде заебись стараются - старательно выебали в рот свое братство, давно забив на свои высказывания)
13 май 2025
G
GlowoErzum
Да и они и на крайнем альбоме не особо старались. Выпустили его только ради того чтобы разорвать контракт с лейблом и уйти восвояси. Слипы - хороший пример того, как ошибка молодости может преследовать почти всю жизнь.
13 май 2025
Орион
GlowoErzum, Что ты имеешь ввиду?
13 май 2025
F
Frostauskas
Орион, Вероятно, тут имелась ввиду ошибка при подписании контракта на выпуск первого и последующего альбомов - о херовой работе РоадРаннеров много музыкантов говорили ещё в начале нулевых.
13 май 2025
father
GlowoErzum, Вроде как даже не последний, а два последних полноформатника и уж совсем демонстративно уёбищную последнюю ипишку с говноремиксами. Но с другой стороны, их на старте не сильно-то хотели подписывать другие лейблы. 

















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