23 дек 2025



Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT, которое состоялось в рамках фестиваля Resurrection Fest EG 2025, доступно для просмотра ниже:



0) 00:00:00 Intro — Knight Rider + Come Play With Us (The Shining)

1) 00:02:29 01742617000027

2) 00:04:32 (sic)

3) 00:08:10 People = Shit

4) 00:12:00 Gematria (The Killing Name)

5) 00:21:27 Wait And Bleed

6) 00:24:14 Nero Forte

7) 00:31:02 Yen

8) 00:35:50 Psychosocial

9) 00:42:32 Tattered & Torn (Sid Wilson Remix)

10) 00:47:11 The Heretic Anthem

11) 00:51:36 The Devil In I

12) 01:00:23 Unsainted

13) 01:04:49 Duality

14) 01:09:28 Intro — Mudslide

15) 01:11:33 Spit It Out

16) 01:15:18 Surfacing

17) 01:19:33 Scissors







