Новости
Новости
*Новое видео MEGADETH 33
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 19
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
*

Slipknot

*



23 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

3 дек 2025 : 		 Один из основателей SLIPKNOT запускает вселенную Minecraft

19 ноя 2025 : 		 SLIPKNOT продались за 120

25 окт 2025 : 		 SID WILSON запустил VOMIT FACE RECORDS

20 окт 2025 : 		 SLIPKNOT пытаются восстановить контроль над Slipknot.com

12 окт 2025 : 		 Барабанщик SLIPKNOT обещает новый материал

6 сен 2025 : 		 Обновленное видео SLIPKNOT

5 сен 2025 : 		 SLIPKNOT набрали миллиард

29 авг 2025 : 		 Демо "Me Inside" SLIPKNOT

28 авг 2025 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

22 авг 2025 : 		 SLIPKNOT продадут каталог за 120 миллионов?

18 авг 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

24 июл 2025 : 		 SLIPKNOT выпускают бокс-сет

15 июл 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

27 май 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «У меня есть шесть отличных идей»

13 май 2025 : 		 SLIPKNOT не особо стараются

1 апр 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

13 мар 2025 : 		 Басист SLIPKNOT о новом барабанщике

18 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

28 янв 2025 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

25 янв 2025 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT исполняет

12 янв 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

6 янв 2025 : 		 ELOY CASAGRANDE о сменщике в SEPULTURA и SLIPKNOT

5 янв 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «При сочинении песен нет никаких правил»
|||| 23 дек 2025

Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT



zoom
Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT, которое состоялось в рамках фестиваля Resurrection Fest EG 2025, доступно для просмотра ниже:

0) 00:00:00 Intro — Knight Rider + Come Play With Us (The Shining)
1) 00:02:29 01742617000027
2) 00:04:32 (sic)
3) 00:08:10 People = Shit
4) 00:12:00 Gematria (The Killing Name)
5) 00:21:27 Wait And Bleed
6) 00:24:14 Nero Forte
7) 00:31:02 Yen
8) 00:35:50 Psychosocial
9) 00:42:32 Tattered & Torn (Sid Wilson Remix)
10) 00:47:11 The Heretic Anthem
11) 00:51:36 The Devil In I
12) 01:00:23 Unsainted
13) 01:04:49 Duality
14) 01:09:28 Intro — Mudslide
15) 01:11:33 Spit It Out
16) 01:15:18 Surfacing
17) 01:19:33 Scissors




просмотров: 214

