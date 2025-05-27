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Гитарист SLIPKNOT: «У меня есть шесть отличных идей»



JIM ROOT в недавнем интервью подкасту Turning Wrenches ответил на вопрос о том, планирует ли группа гастроли на этот и следующий год:



«Нет, чувак. Мы много гастролируем, и нам пришлось это сделать из-за ситуации с заменой барабанщика. И как только мы взяли в группу Eloy'я, нам нужно было выйти на сцену, предстать перед людьми и показать им, почему Eloy — часть SLIPKNOT. И это было очень важно для нас. И вот теперь, когда Eloy в группе, нам нужно записывать альбом.



Лично мне очень сложно заниматься творчеством, когда я знаю, что впереди тур. Мне нужно свободное время, чтобы я мог, например... Вот мой стол в домашней студии позади. Здесь мои референсные мониторы и компьютер, на котором я записываюсь. И мне нужно время, чтобы просто посидеть здесь, придумать идеи, наложить слои и сделать аранжировки, которые я смогу отправить Corey [Taylor'у, вокалисту SLIPKNOT] и Clown'у [перкуссионисту SLIPKNOT]. Так вот, после этого европейского тура я сказал нашему менеджеру: "Хватит организовывать туры, чувак. Хватит". Я понимаю. Это SLIPKNOT, поэтому предложения поступают постоянно. И трудно отказать, потому что в группе есть ребята, которые в некотором роде... Мы всегда любим выступать, любим давать живые концерты, но в группе есть ребята, некоторые из новичков, которым нужны деньги, потому что у них есть семьи. Они наняты в группу, и мы не хотим, чтобы им пришлось возвращаться на работу, когда мы закончим тур. Мы хотим иметь возможность зарабатывать достаточно денег, чтобы платить им, чтобы мы могли работать над музыкой и приглашать их в студию, которую любит использовать Clown, и просто заниматься творчеством и работать. А это невозможно сделать, если нет доходов. Но я поставил точку и сказал: "Нам нужно остановиться, чувак. Нам просто нужно остановиться". Потому что я хочу записать альбом, и мы обязаны записать альбом для Eloy'я. Нам нужно затащить Eloy'я в комнату и начать джемовать и заниматься творчеством, а также собрать всех остальных ребят из группы и начать сочинять риффы, а затем создавать из них песни. К тому же мне нужно время для себя, чтобы просто сидеть за этим столом и заниматься творчеством. И всё это постепенно возвращается.



Я видел немного вирусных сообщений о себе. Пресса всегда вырывает ваши слова из контекста, и там было что-то вроде: "Не ждите альбома в ближайшее время". Это было написано несколько месяцев назад во время последнего тура, когда я был в Лондоне в конце европейского тура SLIPKNOT осенью 2024 года и очень устал от тура. Ситуация изменилась. У меня есть около шести новых аранжировок, которые, как мне кажется, достойны того, чтобы отдать их остальным ребятам. Я не буду давать ребятам то, что, по моему мнению, не достойно быть на альбоме SLIPKNOT, и есть множество возможностей, чтобы каждый мог внести свой вклад, и мы могли бы поднять всё на нужный уровень. Сейчас у меня шесть песен и ещё четыре в работе. И я хотел бы написать 20 или 25, прежде чем мы начнём заниматься препродакшном, переписывать, переставлять части местами и придумывать тексты. Так что никаких туров не предвидится. Возможно, пройдёт какое-то время, прежде чем мы отправимся в очередной тур по США или Европе. Последние гастроли были в Южной Америке и Мексике, а затем Австралия и Новая Зеландия. Это немного выбило меня из колеи. Мне потребовался почти месяц, чтобы восстановиться после этого и нормализовать сон. Проблема в смене часовых поясов. Ты пересекаешь меридиан смены дат, поэтому возвращаешься домой раньше, чем улетел, а это 30 часов пребывания в воздухе и путешествия».



На вопрос о том, не планируют ли SLIPKNOT выпустить новый сингл в ближайшие месяцы, Jim ответил:



«Ранее я уже говорил, что у меня есть около шести готовых аранжировок, которые пока никто не слышал. Они уже готовы к передаче Clown'у и Corey, а затем и остальным участникам группы. Я бы очень хотел выпустить что-нибудь до того, как мы начнём работать над полноценной пластинкой, потому что это займёт какое-то время... Нам нужно время, чтобы сочинить всё и сделать препродакшн. Так что я бы хотел выпустить что-нибудь поскорее, чтобы удовлетворить любопытство... Не знаю, покажет ли это направление. Это зависит от того, какая будет аранжировка. Я готов предложить остальным ребятам шесть песен, которые я создал, и посмотреть, не привлечёт ли их внимание какая-нибудь из них. И мы вполне могли бы, вернувшись из Европы, отправиться в студию Clown'a, а затем начать работать над одной из них и выпустить её. Я бы хотел сделать один, два, может быть, даже три трека за это время, если у меня будет время продолжать сочинять и при этом иметь возможность написать ещё 25 отдельных от тех трёх, над которыми мы могли бы работать раньше.



Всегда хочется сочинить гораздо больше материала, чем нужно, потому что иногда работаешь над чем-то, что кажется тебе потрясающим, но потом, когда ты начинаешь записывать это, впечатление пропадает. И всегда есть одна странная песня, которая не кажется замечательной, и вдруг она превращается в песню, о которой все говорят: "Вот это да. Откуда это взялось? Это же убойно!" "Devil In I" как раз из таких. Я написал эту песню и подумал, что она однообразная, она мне нравилась, и она должна была стать проходной. И вдруг эту песню, которую мы всегда исполняем в концертных сетах, звукозаписывающая компания захотела сделать синглом. А я такой: "Правда? Это же почти те же два риффа, снова и снова". Буквально столько же времени, сколько длится эта песня, столько же времени у меня ушло на то, чтобы написать к ней аранжировку. Так что я не знаю. Некоторые моменты удивляют. Так что было бы здорово выпустить что-нибудь в виде сингла или чего-нибудь ещё, или, быть может, EP».







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