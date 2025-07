24 июл 2025



SLIPKNOT выпускают бокс-сет



Группа SLIPKNOT ограниченным тиражом в 1999 копий выпускает бокс-сет к дебютному альбому Slipknot по цене в 249.99$ на шести винилах пятого сентября:



LP1 Slipknot:



1. 742617000027

2. (sic)

3. Eyeless

4. Wait And Bleed

5. Surfacing

6. Spit It Out

7. Tattered & Torn

8. Me Inside

9. Liberate

10. Prosthetics

11. No Life

12. Diluted

13. Only One

14. Scissors



LP2 & LP3 Indigo Ranch Mixes:



1. (sic)

2. Eyeless

3. Surfacing

4. Tattered & Torn

5. Only One

6. Liberate

7. Suck These Nuts (Get This)

8. Killing Leslie

9. Me Inside

10. Wait And Bleed

11. No Life

12. Interloper (Diluted)

13. Spit It Out

14. Eeyore

15. Scissors



LP4 Demos & Alternate Mixes:



1. Wait And Bleed (demo)

2. Snap (demo)

3. Interloper (demo)

4. Despise (demo)

5. Only One (demo)

6. Me Inside (demo)

7. Prosthetics (demo)

8. Surfacing (Jay Baumgardner mix)

9. Only One (Jay Baumgardner mix)

10. No Life (Jay Baumgardner mix)

11. (sic) (Ulrich Wild mix)

12. Purity

13. Eeyore



LP5 Live in Hartford & the UK (1999–2000):



1. Wait And Bleed *

2. Surfacing *

3. Purity *

4. Spit It Out *

5. Eeyore *

6. (sic) ^

7. Eyeless ^

8. No Life ^

9. Eeyore ^

10. Liberate ^



* = Live In Hartford 1999

^ = Live In The UK 2000



LP6 Live in the UK & Iowa (2000):



1. Purity *

2. Prosthetics *

3. Spit It Out *

4. Wait And Bleed *

5. Get This *

6. Surfacing *

7. Me Inside *

8 Scissors ^



* = Live In The UK

^ = Live In Iowa











