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Slipknot

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24 июл 2025 : 		 SLIPKNOT выпускают бокс-сет

15 июл 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

27 май 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «У меня есть шесть отличных идей»

13 май 2025 : 		 SLIPKNOT не особо стараются

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13 мар 2025 : 		 Басист SLIPKNOT о новом барабанщике

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10 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

28 янв 2025 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

25 янв 2025 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT исполняет

12 янв 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

6 янв 2025 : 		 ELOY CASAGRANDE о сменщике в SEPULTURA и SLIPKNOT

5 янв 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «При сочинении песен нет никаких правил»

25 дек 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

3 дек 2024 : 		 Барабанщика SLIPKNOT назвали лучшим

26 ноя 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

6 ноя 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT скучает по бывшим

1 ноя 2024 : 		 ELOY CASAGRANDE о том, как попал в SLIPKNOT

31 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

23 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

22 окт 2024 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

17 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

9 окт 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

2 окт 2024 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «Очень важно работать вместе»

28 сен 2024 : 		 Наследники Джоуи Джордисона достигли соглашения со SLIPKNOT
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|||| 24 июл 2025

SLIPKNOT выпускают бокс-сет



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Группа SLIPKNOT ограниченным тиражом в 1999 копий выпускает бокс-сет к дебютному альбому Slipknot по цене в 249.99$ на шести винилах пятого сентября:

LP1 Slipknot:

1. 742617000027
2. (sic)
3. Eyeless
4. Wait And Bleed
5. Surfacing
6. Spit It Out
7. Tattered & Torn
8. Me Inside
9. Liberate
10. Prosthetics
11. No Life
12. Diluted
13. Only One
14. Scissors

LP2 & LP3 Indigo Ranch Mixes:

1. (sic)
2. Eyeless
3. Surfacing
4. Tattered & Torn
5. Only One
6. Liberate
7. Suck These Nuts (Get This)
8. Killing Leslie
9. Me Inside
10. Wait And Bleed
11. No Life
12. Interloper (Diluted)
13. Spit It Out
14. Eeyore
15. Scissors

LP4 Demos & Alternate Mixes:

1. Wait And Bleed (demo)
2. Snap (demo)
3. Interloper (demo)
4. Despise (demo)
5. Only One (demo)
6. Me Inside (demo)
7. Prosthetics (demo)
8. Surfacing (Jay Baumgardner mix)
9. Only One (Jay Baumgardner mix)
10. No Life (Jay Baumgardner mix)
11. (sic) (Ulrich Wild mix)
12. Purity
13. Eeyore

LP5 Live in Hartford & the UK (1999–2000):

1. Wait And Bleed *
2. Surfacing *
3. Purity *
4. Spit It Out *
5. Eeyore *
6. (sic) ^
7. Eyeless ^
8. No Life ^
9. Eeyore ^
10. Liberate ^

* = Live In Hartford 1999
^ = Live In The UK 2000

LP6 Live in the UK & Iowa (2000):

1. Purity *
2. Prosthetics *
3. Spit It Out *
4. Wait And Bleed *
5. Get This *
6. Surfacing *
7. Me Inside *
8 Scissors ^

* = Live In The UK
^ = Live In Iowa






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