*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 52
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 36
*Dani Filth в новом видео TARJA 29
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 27
*LIVA на Wormholedeath 25
Slipknot

26 апр 2026 : 		 SID WILSON о бывшем барабанщике SLIPKNOT

19 апр 2026 : 		 Барабанщик SLIPKNOT на Europe Drum Show

16 апр 2026 : 		 ELOY CASAGRANDE о первом джеме со SLIPKNOT

14 апр 2026 : 		 JAY WEINBERG: «И чего меня из SLIPKNOT поперли...»

13 мар 2026 : 		 Какие проблемы у SLIPKNOT были из-за 9 человек в составе?

12 мар 2026 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT продает установки и маски

5 фев 2026 : 		 Нереализованный альбом SLIPKNOT выйдет весной

23 янв 2026 : 		 SLIPKNOT отозвали иск

19 янв 2026 : 		 M. SHAWN CRAHAN о новом SLIPKNOT

23 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

3 дек 2025 : 		 Один из основателей SLIPKNOT запускает вселенную Minecraft

19 ноя 2025 : 		 SLIPKNOT продались за 120

25 окт 2025 : 		 SID WILSON запустил VOMIT FACE RECORDS

20 окт 2025 : 		 SLIPKNOT пытаются восстановить контроль над Slipknot.com

12 окт 2025 : 		 Барабанщик SLIPKNOT обещает новый материал

6 сен 2025 : 		 Обновленное видео SLIPKNOT

5 сен 2025 : 		 SLIPKNOT набрали миллиард

29 авг 2025 : 		 Демо "Me Inside" SLIPKNOT

28 авг 2025 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

22 авг 2025 : 		 SLIPKNOT продадут каталог за 120 миллионов?

18 авг 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

24 июл 2025 : 		 SLIPKNOT выпускают бокс-сет

15 июл 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

27 май 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «У меня есть шесть отличных идей»

13 май 2025 : 		 SLIPKNOT не особо стараются
SID WILSON о бывшем барабанщике SLIPKNOT



SID WILSON в недавнем интервью поговорил о Джоуи Джордисоне, который скончался в июле 2021 года:

«В то время его уже не было в группе… Но я все еще дружил с Джоуи. Я всегда поддерживал дружеские отношения с Джоуи, чувак. Я любил этого парня.

Да, просто иногда люди выбирают другой образ жизни, и иногда этот образ жизни важнее, чем тусоваться со своими приятелями. Это отстой. Но мешало ли это нам тусоваться вместе? Нет».

Возвращаясь к смерти Джоуи, Sid добавил:

«Да, чувак, в этом нет ничего легкого. Жизнь трудна, чувак. И у тебя либо стальные нервы, либо нет. И иногда даже у парней со стальными нервами дерьмо через некоторое время выходит из-под контроля, чувак. Никто не может этого понять. Ты ничего не можешь понять ни в ком. Ты не находишься в чужой шкуре. Если бы мы могли получить доступ к чьей-то личной жизни, тогда, возможно, мы бы поняли, но это не мое дело — понимать или пытаться разобраться в чужих мыслях и всё такое. Я просто должен принять его решение и знать, что он был моим другом»

Sid продолжил восхвалять мастерство Джордисона как барабанщика, сказав:

«Я скажу вот что: Джоуи был лучшим из всех, кто когда-либо играл на этом инструменте. Без преувеличения. Величайшие барабанщики приходили на наши концерты, чтобы посмотреть, как играет этот парень. [Барабанщик THE POLICE] Stewart Copeland пришел, увидел, как мы играем, и сказал: "Он тот самый". И так оно и было. Он был тем самым. Этот чувак хоть раз слышал чью-нибудь музыку и мог ее сыграть. [Барабанщик METALLICA] Lars однажды не смог принять участие в своем шоу [Это было на фестивале 2004 года в Великобритании]. Мы играли с METALLICA. Джоуи пришел на помощь и отыграл с ними. Он мог один раз услышать чью угодно музыку и понять, как ее играть, не особо репетируя. Это его фишка. Он был потрясающим. И он был таким невысоким чуваком. И вся эта мощь. Это потому, что он был таким невысоким. "Я тебе, б$$$ь, покажу, чувак. Не думай, что я не смогу. Не думай, что я просто какой-то мелкий пижон, потому что я тебе, б$$$ь, моргалы выколю!" Это его суть. Ему было что доказывать, чувак. Да, он был лучшим. И еще я скажу, что [нынешний барабанщик SLIPKNOT] Eloy [Casagrande] — это как глоток свежего воздуха для нас. Пока он не появился, не было ощущения нового начала. И тут я замолкаю»




