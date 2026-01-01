SID WILSON о бывшем барабанщике SLIPKNOT



SID WILSON в недавнем интервью поговорил о Джоуи Джордисоне, который скончался в июле 2021 года:



«В то время его уже не было в группе… Но я все еще дружил с Джоуи. Я всегда поддерживал дружеские отношения с Джоуи, чувак. Я любил этого парня.



Да, просто иногда люди выбирают другой образ жизни, и иногда этот образ жизни важнее, чем тусоваться со своими приятелями. Это отстой. Но мешало ли это нам тусоваться вместе? Нет».



Возвращаясь к смерти Джоуи, Sid добавил:



«Да, чувак, в этом нет ничего легкого. Жизнь трудна, чувак. И у тебя либо стальные нервы, либо нет. И иногда даже у парней со стальными нервами дерьмо через некоторое время выходит из-под контроля, чувак. Никто не может этого понять. Ты ничего не можешь понять ни в ком. Ты не находишься в чужой шкуре. Если бы мы могли получить доступ к чьей-то личной жизни, тогда, возможно, мы бы поняли, но это не мое дело — понимать или пытаться разобраться в чужих мыслях и всё такое. Я просто должен принять его решение и знать, что он был моим другом»



Sid продолжил восхвалять мастерство Джордисона как барабанщика, сказав:



«Я скажу вот что: Джоуи был лучшим из всех, кто когда-либо играл на этом инструменте. Без преувеличения. Величайшие барабанщики приходили на наши концерты, чтобы посмотреть, как играет этот парень. [Барабанщик THE POLICE] Stewart Copeland пришел, увидел, как мы играем, и сказал: "Он тот самый". И так оно и было. Он был тем самым. Этот чувак хоть раз слышал чью-нибудь музыку и мог ее сыграть. [Барабанщик METALLICA] Lars однажды не смог принять участие в своем шоу [Это было на фестивале 2004 года в Великобритании]. Мы играли с METALLICA. Джоуи пришел на помощь и отыграл с ними. Он мог один раз услышать чью угодно музыку и понять, как ее играть, не особо репетируя. Это его фишка. Он был потрясающим. И он был таким невысоким чуваком. И вся эта мощь. Это потому, что он был таким невысоким. "Я тебе, б$$$ь, покажу, чувак. Не думай, что я не смогу. Не думай, что я просто какой-то мелкий пижон, потому что я тебе, б$$$ь, моргалы выколю!" Это его суть. Ему было что доказывать, чувак. Да, он был лучшим. И еще я скажу, что [нынешний барабанщик SLIPKNOT] Eloy [Casagrande] — это как глоток свежего воздуха для нас. Пока он не появился, не было ощущения нового начала. И тут я замолкаю»







