SLIPKNOT отозвали иск



Группа SLIPKNOT добровольно отказалась от иска о нарушении патентных прав, который она подала осенью прошлого года против домена Slipknot.com за киберсквоттинг в соответствии с федеральным законом о защите потребителей от киберсквоттинга и нарушением прав на товарный знак.



В иске утверждалось, что домен Slipknot.com был зарегистрирован в 2001 году, через несколько лет после образования группы в середине 1990-х годов. С тех пор SLIPKNOT использует Slipknot1.com в качестве своего официального веб-сайта, объясняя, что иск был необходим в связи с тем, что доменное имя Slipknot.com, владелец которого был неизвестен SLIPKNOT, использовалось для извлечения прибыли из названия группы путем предоставления рекламных ссылок с оплатой за клик на «билеты на концерты», «товары SLIPKNOT» и «VIP-пакеты на концерты».



В начале этой недели адвокаты владельца домена подали ходатайство об отклонении иска, заявив, что SLIPKNOT не уведомила регистранта в сроки, установленные судом. На следующий день группа подала заявление о добровольном отклонении иска. Отклонение иска было без лишения права на повторное обращение в суд в будущем.







