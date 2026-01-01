Arts
Новости
*

Slipknot

*



23 янв 2026 : 		 SLIPKNOT отозвали иск

19 янв 2026 : 		 M. SHAWN CRAHAN о новом SLIPKNOT

23 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

3 дек 2025 : 		 Один из основателей SLIPKNOT запускает вселенную Minecraft

19 ноя 2025 : 		 SLIPKNOT продались за 120

25 окт 2025 : 		 SID WILSON запустил VOMIT FACE RECORDS

20 окт 2025 : 		 SLIPKNOT пытаются восстановить контроль над Slipknot.com

12 окт 2025 : 		 Барабанщик SLIPKNOT обещает новый материал

6 сен 2025 : 		 Обновленное видео SLIPKNOT

5 сен 2025 : 		 SLIPKNOT набрали миллиард

29 авг 2025 : 		 Демо "Me Inside" SLIPKNOT

28 авг 2025 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

22 авг 2025 : 		 SLIPKNOT продадут каталог за 120 миллионов?

18 авг 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

24 июл 2025 : 		 SLIPKNOT выпускают бокс-сет

15 июл 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

27 май 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «У меня есть шесть отличных идей»

13 май 2025 : 		 SLIPKNOT не особо стараются

1 апр 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

13 мар 2025 : 		 Басист SLIPKNOT о новом барабанщике

18 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

28 янв 2025 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

25 янв 2025 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT исполняет

12 янв 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT
SLIPKNOT отозвали иск



Группа SLIPKNOT добровольно отказалась от иска о нарушении патентных прав, который она подала осенью прошлого года против домена Slipknot.com за киберсквоттинг в соответствии с федеральным законом о защите потребителей от киберсквоттинга и нарушением прав на товарный знак.

В иске утверждалось, что домен Slipknot.com был зарегистрирован в 2001 году, через несколько лет после образования группы в середине 1990-х годов. С тех пор SLIPKNOT использует Slipknot1.com в качестве своего официального веб-сайта, объясняя, что иск был необходим в связи с тем, что доменное имя Slipknot.com, владелец которого был неизвестен SLIPKNOT, использовалось для извлечения прибыли из названия группы путем предоставления рекламных ссылок с оплатой за клик на «билеты на концерты», «товары SLIPKNOT» и «VIP-пакеты на концерты».

В начале этой недели адвокаты владельца домена подали ходатайство об отклонении иска, заявив, что SLIPKNOT не уведомила регистранта в сроки, установленные судом. На следующий день группа подала заявление о добровольном отклонении иска. Отклонение иска было без лишения права на повторное обращение в суд в будущем.




просмотров: 138

