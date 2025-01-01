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*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 177
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 20
*Лидер EXODUS о смене вокалиста 19
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Godsmack

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GODSMACK лишились барабанщика и гитариста



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Вокалист GODSMACK Sully Erna опубликовал следующее сообщение:

Дорогие друзья и поклонники, это сообщение адресовано всем вам, чтобы поделиться некоторыми невеселыми новостями о значительных переменах на нашем совместном пути.

После почти 3 невероятных десятилетий два наших самых дорогих участника, Tony Rombola и Shannon Larkin, решили навсегда уйти из группы, на хороших условиях, но не по какой-либо другой причине, а чтобы исполнить свое желание жить более простой и спокойной жизнью вдали от гастролей.

Это решение не было принято необдуманно. Tony и Shannon были очень важной частью нашей истории, привнося свои уникальные таланты, творчество и страсть, которые сформировали нашу музыку и наше послание. Вместе мы пережили бесчисленное множество незабываемых моментов и искренних общений с такими же фанатами, как вы, по всему миру. Мы безмерно благодарны за каждое воспоминание, которое мы пережили вместе.

Их уход знаменует конец целой эпохи, но в то же время открывает двери для новых и захватывающих возможностей. Мы хотим заверить вас, что Shannon и Tony всегда будут частью нашей семьи, а их вклад будет вечно звучать в нашей музыке. Мы уважаем их решения и от всей души поддерживаем их, когда они идут по своему собственному пути.

Мы с Robbie [Merrill, басист GODSMACK] также рады возможности двигаться в новых направлениях, и хотя мы не приняли никаких окончательных решений о том, кто заменит Tony и Shannon, мы продолжим это путешествие вместе, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться со всеми вами нашими решениями, как только они будут приняты.

А пока, возможно, некоторые из вас уже слышали, барабанщик Will Hunt из EVANESCENCE и гитарист Sam Koltun из DOROTHY заменяют Shannon и Tony на время наших текущих европейских концертов.

Спасибо за вашу неизменную поддержку на протяжении многих лет. Мы благодарны вам за то, что вы рядом с нами, пока мы переживаем этот переходный период. Давайте отпразднуем воспоминания, которые мы создали вместе, и будем с нетерпением ждать нашего совместного будущего.

С любовью и уважением, Sully, Robbie, Tony, Shannon».






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