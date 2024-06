сегодня



Альбом GODSMACK впервые выйдет на виниле



GODSMACK девятого августа впервые выпустят виниловую версию альбома Faceless:



Side A

"Straight Out Of Line"

"Faceless"

"Changes"





Side B

"Make Me Believe"

"I Stand Alone"

"Re-Align"





Side C

"I Fucking Hate You"

"Releasing the Demons"

"Dead And Broken"





Side D

"I Am"

"The Awakening"

"Serenity"







