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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 53
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 29
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
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Godsmack

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17 июн 2024 : 		 Альбом GODSMACK впервые выйдет на виниле

16 май 2024 : 		 GODSMACK впервые выпустят "Awake" на виниле

23 апр 2024 : 		 Вокалист GODSMACK: «Пока конкретных планов нет»

18 апр 2024 : 		 Барабанщик GODSMACK о нынешнем туре

16 апр 2024 : 		 Видео полного выступления GODSMACK

4 мар 2024 : 		 BRAD WHITFORD выступил с GODSMACK

1 мар 2024 : 		 Новое видео GODSMACK

20 фев 2024 : 		 Новая музыка от GODSMACK? Почему бы и нет!

18 фев 2024 : 		 GODSMACK сыграли песни METALLICA, PINK FLOYD, LED ZEPPELIN и THE BEATLES

31 янв 2024 : 		 GODSMACK репетируют

28 дек 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK о том, как стал рок-звездой

22 дек 2023 : 		 Вокалист GODSMACK о предстоящем акустическом туре

17 дек 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Мне осталось лет 20, пора уделить внимание семье»

30 окт 2023 : 		 GODSMACK и EXTREME исполнили AC/DC

28 окт 2023 : 		 GODSMACK думают о кавер-версиях LED ZEPPELIN и PINK FLOYD

24 авг 2023 : 		 За кулисами GODSMACK

23 июл 2023 : 		 GODSMACK могут выпустить и какие-то синглы

11 июл 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Люди получат от нас больше!»

24 июн 2023 : 		 Видео полного выступления GODSMACK

27 май 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Brad наш хороший друг»

25 май 2023 : 		 Гитарист AEROSMITH присоединился на сцене к GODSMACK

8 май 2023 : 		 GODSMACK открыли тур

12 мар 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «В Европе мы денег не зарабатываем»

6 мар 2023 : 		 GODSMACK не хотят в Южной Америке

2 мар 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Наш маленький паровозик может дотарахтеть до ЗСРнР»

2 мар 2023 : 		 Будут ли GODSMACK выпускать синглы в будущем?
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Альбом GODSMACK впервые выйдет на виниле



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GODSMACK девятого августа впервые выпустят виниловую версию альбома Faceless:

Side A
"Straight Out Of Line"
"Faceless"
"Changes"


Side B
"Make Me Believe"
"I Stand Alone"
"Re-Align"


Side C
"I Fucking Hate You"
"Releasing the Demons"
"Dead And Broken"


Side D
"I Am"
"The Awakening"
"Serenity"

GODSMACK To Release Faceless Album On Vinyl For First Time Ever




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