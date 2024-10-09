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Вокалист GODSMACK: «Новой музыки не ждите»



В рамках недавнего интервью у Sully Erna спросили, начинали ли он и коллеги по группе работать над каким-то новым материалом:



«Нет. Новых альбомов GODSMACK больше не будет... Я имею в виду, что никогда нельзя предсказать будущее, но решение было принято такое: мы собираемся начать чествовать каталог музыки, которую мы создали за последние 30 лет, и просто наслаждаться самыми лучшими хитами».



На уточнение, что многие сейчас сосредоточились на выпуске синглов, Sully ответил:



«Я думаю, что в наши дни это разумно. Никто больше не покупает полные альбомы. Люди составляют плейлисты из своих любимых песен. Так что это выглядит вполне уместным в наши дни. Но, опять же, это еще один аргумент в пользу того, что нам нужно завязывать, пока мы все еще находимся в мире, в котором нам нравилось расти, - выпускать полноформатные альбомы, создавать обложки и тексты и давать фанатам возможность получить удовольствие от всей этой работы, которую ты создаешь. И я больше не хочу вкладывать год, полтора года своего времени, усилий, крови, пота и слез в произведение искусства, чтобы кто-то просто разорвал его на части, взял пару синглов и пошел дальше. Так что это тоже. А еще есть тот факт, что у нас сейчас очень много синглов. Я к тому, что 27 в Top10 — это очень много. Это значит, что мы даже не сможем сыграть их все за один вечер, потому что обычно мы исполняем около 15 песен. Так что для нас настало время начать уважать музыку и каталог и давать фанатам то, что они хотят услышать».







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