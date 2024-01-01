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*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 27
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 23
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Godsmack

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Барабанщик GODSMACK: «С годами Sully поет всё лучше»



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Shannon Larkin в программе "The Jasta Show" обсудил музыкальную эволюцию коллектива:

«Это определенно для меня некая трудность — наблюдать эволюцию за два десятилетия записи альбомов с Sully [Erna, фронтмен и основной автор песен GODSMACK] и его сочинительством, а также за тем, в каком направлении развивалась группа и как мы старели.

У нас была уникальная особенность: мы выпускали по альбому каждые четыре года с тех пор, как я присоединился к группе в 03-м. И поэтому мы никогда не перебарщивали. И поэтому разница в том, как менялись альбомы, от „Faceless“ до „IV“, от „The Oracle“ до „1000hp“, от „When Legends Rise“ до нового "Lighting Up The Sky" — это большие изменения... Представьте себе, проходит четыре года, и за четыре долбаных года вы можете вступить в любовные отношения и прекратить их, и поэтому наши альбомы определенно старели вместе с нами. И сейчас дико смотреть на нашу фанбазу, потому что мне было, наверное, боже — я не знаю — 30 с чем-то, когда я пришел в группу, и многие фанаты были, скажем, на 10 лет моложе нас. А теперь они выросли, у них появились дети, и в итоге в прошлом году мы играли в туре почти восемь месяцев. И, блин, мы продали больше билетов, чем когда-либо, побили все наши рекорды посещаемости в каждом городе, и продали больше мерча, чем когда-либов карьере, побили все наши показатели. Так что я считаю, что Sully — чертов гений.

Кстати, наш последний альбом «Legends», который, безусловно, стал нашим коммерческим рекордом - Sully написал весь материал для этой пластинки вместе с Erik Ron'ом и John Feldmann'ом. И они создали отличный альбом и всё такое, но когда он пришел в группу, а он ведь бостонский парень, AEROSMITH были его первой любовью и всё такое. И я всегда думал, ну, не то чтобы мы сорвались или что-то вроде того, как это было у AEROSMITH, когда они нуждались в творческой помощи, но мы все согласились: «Хорошо, давайте используем сторонних авторов». Но для нас, как для музыкантов, это был удар по яйцам. Но мы любим Sully, мы следуем за ним. Он наш бесстрашный лидер. И я был знаком с Sully за 17 лет до того, как пришел в группу. Его команда выступала перед [моей бывшей группой] WRATHCHILD в те времена, и всё такое, и тогда мы и подружились. Каждый раз, когда я приезжал в Бостон, Sully заезжал за мной, отвозил меня в прачечную. Я говорю о днях WRATHCHILD. Так что мы долгое время были друзьями. А каково наблюдать за тем, как он пишет песни... Боже, он научился играть на пианино. И он один из тех парней, он такой же музыкант, как и мы, но в отличие от меня, он может просто взять и сказать: «Я собираюсь научиться играть на пианино». А через три года он уже, б$$$ь, Элтон Джон. Этот чувак может взять в руки гребаный саксофон и стать Кларенсом Клемонсом через два года или что-то в этом роде; у него потрясающий талант. И когда он стал действительно хорош в игре на фортепиано, ну, как вокалист, вы точно знаете, что фортепиано не врет. Если вы отклонились от ноты на миллиметр, это сразу очень заметно. Так что он стал намного лучше как певец и его мозг изменился. Всё изменилось. А большинство рок-певцов, таких как Sully, с возрастом обычно наоборот становятся только хуже, потому что дело в человеческом горле. Это не то же самое, что наши барабаны, бас или что-то еще. Но он стал лучше. И это уже кое-что значит».




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