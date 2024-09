сегодня



Винил GODSMACK выйдет осенью



GODSMACK 15 ноября впервые на виниле выпустят альбом IV:



Side A

"Livin’ In Sin"

"Speak"

"The Enemy"



Side B

"Shine Down"

"Hallow"

"No Rest For The Wicked"



Side C

"Bleeding Me"

"Voodoo Too"

"Temptation"



Side D

"Mama"

"On Rainy Day"

"Safe And Sound" (Hidden Track)





