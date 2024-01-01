Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео с выступления SLAYER 26
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 25
*Drum-cam от PANTERA 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 20
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*Лидер OPETH о любви к винилам 14
*GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля 12
*Кавер-версия хита MADONNA от DOGMA 10
*Ураган серьезно повредил дом гитариста CANNIBAL CORPSE 9
*Вокалист SYSTEM OF A DOWN о самом неловком моменте на сцене 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с выступления SLAYER 26
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 25
*Drum-cam от PANTERA 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 20
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
[= ||| все новости группы



*

Godsmack

*



30 сен 2024 : 		 Винил GODSMACK выйдет осенью

17 июн 2024 : 		 Альбом GODSMACK впервые выйдет на виниле

16 май 2024 : 		 GODSMACK впервые выпустят "Awake" на виниле

23 апр 2024 : 		 Вокалист GODSMACK: «Пока конкретных планов нет»

18 апр 2024 : 		 Барабанщик GODSMACK о нынешнем туре

16 апр 2024 : 		 Видео полного выступления GODSMACK

4 мар 2024 : 		 BRAD WHITFORD выступил с GODSMACK

1 мар 2024 : 		 Новое видео GODSMACK

20 фев 2024 : 		 Новая музыка от GODSMACK? Почему бы и нет!

18 фев 2024 : 		 GODSMACK сыграли песни METALLICA, PINK FLOYD, LED ZEPPELIN и THE BEATLES

31 янв 2024 : 		 GODSMACK репетируют

28 дек 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK о том, как стал рок-звездой

22 дек 2023 : 		 Вокалист GODSMACK о предстоящем акустическом туре

17 дек 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Мне осталось лет 20, пора уделить внимание семье»

30 окт 2023 : 		 GODSMACK и EXTREME исполнили AC/DC

28 окт 2023 : 		 GODSMACK думают о кавер-версиях LED ZEPPELIN и PINK FLOYD

24 авг 2023 : 		 За кулисами GODSMACK

23 июл 2023 : 		 GODSMACK могут выпустить и какие-то синглы

11 июл 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Люди получат от нас больше!»

24 июн 2023 : 		 Видео полного выступления GODSMACK

27 май 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Brad наш хороший друг»

25 май 2023 : 		 Гитарист AEROSMITH присоединился на сцене к GODSMACK

8 май 2023 : 		 GODSMACK открыли тур

12 мар 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «В Европе мы денег не зарабатываем»

6 мар 2023 : 		 GODSMACK не хотят в Южной Америке

2 мар 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Наш маленький паровозик может дотарахтеть до ЗСРнР»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Винил GODSMACK выйдет осенью



zoom
GODSMACK 15 ноября впервые на виниле выпустят альбом IV:

Side A
"Livin’ In Sin"
"Speak"
"The Enemy"

Side B
"Shine Down"
"Hallow"
"No Rest For The Wicked"

Side C
"Bleeding Me"
"Voodoo Too"
"Temptation"

Side D
"Mama"
"On Rainy Day"
"Safe And Sound" (Hidden Track)



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 103

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом