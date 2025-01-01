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*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 119
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 88
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 37
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
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Godsmack

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26 мар 2025 : 		 GODSMACK отыграли и второе шоу с новыми участниками

25 мар 2025 : 		 Вокалист GODSMACK об отсутствии коллег в Софии

24 мар 2025 : 		 Полсостава GODSMACK открыли тур

1 дек 2024 : 		 Барабанщик GODSMACK: «С годами Sully поет всё лучше»

9 окт 2024 : 		 Вокалист GODSMACK: «Новой музыки не ждите»

30 сен 2024 : 		 Винил GODSMACK выйдет осенью

17 июн 2024 : 		 Альбом GODSMACK впервые выйдет на виниле

16 май 2024 : 		 GODSMACK впервые выпустят "Awake" на виниле

23 апр 2024 : 		 Вокалист GODSMACK: «Пока конкретных планов нет»

18 апр 2024 : 		 Барабанщик GODSMACK о нынешнем туре

16 апр 2024 : 		 Видео полного выступления GODSMACK

4 мар 2024 : 		 BRAD WHITFORD выступил с GODSMACK

1 мар 2024 : 		 Новое видео GODSMACK

20 фев 2024 : 		 Новая музыка от GODSMACK? Почему бы и нет!

18 фев 2024 : 		 GODSMACK сыграли песни METALLICA, PINK FLOYD, LED ZEPPELIN и THE BEATLES

31 янв 2024 : 		 GODSMACK репетируют

28 дек 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK о том, как стал рок-звездой

22 дек 2023 : 		 Вокалист GODSMACK о предстоящем акустическом туре

17 дек 2023 : 		 Барабанщик GODSMACK: «Мне осталось лет 20, пора уделить внимание семье»

30 окт 2023 : 		 GODSMACK и EXTREME исполнили AC/DC

28 окт 2023 : 		 GODSMACK думают о кавер-версиях LED ZEPPELIN и PINK FLOYD

24 авг 2023 : 		 За кулисами GODSMACK

23 июл 2023 : 		 GODSMACK могут выпустить и какие-то синглы

11 июл 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Люди получат от нас больше!»

24 июн 2023 : 		 Видео полного выступления GODSMACK

27 май 2023 : 		 Вокалист GODSMACK: «Brad наш хороший друг»
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|||| 26 мар 2025

GODSMACK отыграли и второе шоу с новыми участниками



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GODSMACK 24 марта отыграли второе шоу без Shannon Larkin и Tony Rombola, которых заменяют Will Hunt (EVANESCENCE) и Sam Bam Koltun (DOROTHY, FASTER PUSSYCAT, BUDDERSIDE) соответственно:

01. Surrender
02. You And I
03. When Legends Rise
04. 1000hp
05. Cryin' Like A Bitch!!
06. Speak
07. Straight Out Of Line
08. Awake
09. Keep Away
10. Voodoo
11. Batalla De Los Tambores
12. Whatever

Encore:

13. Under Your Scars
14. Bulletproof
15. I Stand Alone




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