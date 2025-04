31 мар 2025



Видео с выступления GODSMACK



Видео с выступления GODSMACK, которое состоялось 27 марта на PreZero Arena, Gliwice, Poland, доступно для просмотра ниже:



01. Surrender

02. You And I

03. When Legends Rise

04. 1000hp

05. Cryin' Like A Bitch!!

06. Speak

07. Straight Out Of Line

08. Awake

09. Keep Away

10. Voodoo

11. Batalla De Los Tambores

12. Whatever



Encore:



13. Under Your Scars

14. Bulletproof

15. I Stand Alone







просмотров: 256