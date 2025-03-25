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Вокалист GODSMACK об отсутствии коллег в Софии



SULLY ERNA перед концертом в Софии поговорил с Z-Rock о нынешнем состоянии группы:



«Ну [смеется], [это] такой сложный вопрос, чтобы ответить на него прямо сейчас, на данном этапе. Я могу сказать, что за последние несколько месяцев в коллективе определенно произошли некоторые изменения. Мы не уверены, что эти изменения будут постоянными или временными, но все и каждый находятся в добром здравии и хорошем расположении духа. И дела у группы идут лучше, чем когда-либо. Мы играем перед самой большой аудиторией за всю историю, и эти концерты становятся все более ценными, потому что, становясь старше, мы все еще ценим возможность приехать в такие места, как София, которая находится так далеко от места, где мы начинали, и оказаться здесь и заполнить арену на 13 000 зрителей, это очень круто.



Все, что я могу сказать вам сейчас, это то, что группа в добром здравии, мы в хорошем расположении духа, но на концерте в Софии всё будет немного по-другому . У Tony и Shannon есть кое-какие личные дела, и они не с нами. Поэтому с нами играет пара приглашенных музыкантов, которые просто феноменальны».



На просьбу рассказать о причинах отсутствия на концерте Shannon и Tony, Sully сказал:



«Хммм... Я не знаю. Не знаю. Я пока не знаю, можно ли мне говорить об этом, потому что я не хочу, чтобы у людей сложилось неправильное впечатление. Сейчас мы все еще находимся на стадии, когда пытаемся выяснить, что именно происходит, но при этом стараемся уважать их частную жизнь. Что бы ни происходило в личной жизни Tony и Shannon, мы просто стараемся уважать это и в то же время приезжаем сюда и устраиваем действительно отличное шоу. Я могу сказать вам, что сейчас с нами играет приглашенный барабанщик, это Will из EVANESCENCE. Он наш хороший друг и отличный музыкант, и нам с ним очень весело. Так что это был настоящий сюрприз. А еще у нас есть гитарист по имени Sam Koltun, он играл с несколькими разными группами, очень, очень хороший парень и отличный гитарист. Так что что касается музыки и звука, то он звучит точно так же, как мы всегда звучали, что даже для меня удивительно!»











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