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Epica

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|||| 27 ноя 2020

Новое видео EPICA



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"Freedom - The Wolves Within", новое видео группы EPICA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Omega",, выходящего 26 февраля на Nuclear Blast Records. Продюсером материала был Joost Van Den Broek (POWERWOLF, AYREON), а съемками этого видео занимались Grupa 13.

Трек-лист:

01. Alpha - Anteludium

02. Abyss Of Time - Countdown To Singularity

03. The Skeleton Key

04. Seal of Solomon

05. Gaia

06. Code Of Life

07. Freedom - The Wolves Within

08. Kingdom Of Heaven, Part 3 - The Antediluvian Universe

09. Rivers

10. Synergize - Manic Manifest

11. Twilight Reverie - The Hypnagogic State

12. Omega - Sovereign Of The Sun Spheres

EPICA Releases Music Video For New Single 'Freedom - The Wolves Within'











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