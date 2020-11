27 ноя 2020



Новое видео EPICA



"Freedom - The Wolves Within", новое видео группы EPICA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Omega",, выходящего 26 февраля на Nuclear Blast Records. Продюсером материала был Joost Van Den Broek (POWERWOLF, AYREON), а съемками этого видео занимались Grupa 13.



Трек-лист:



01. Alpha - Anteludium



02. Abyss Of Time - Countdown To Singularity



03. The Skeleton Key



04. Seal of Solomon



05. Gaia



06. Code Of Life



07. Freedom - The Wolves Within



08. Kingdom Of Heaven, Part 3 - The Antediluvian Universe



09. Rivers



10. Synergize - Manic Manifest



11. Twilight Reverie - The Hypnagogic State



12. Omega - Sovereign Of The Sun Spheres

























