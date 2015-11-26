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Epica

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10 окт 2020 : 		 Новое видео EPICA

12 сен 2020 : 		 Би-сайды от EPICA

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16 июн 2020 : 		 Вокалистка EPICA: «Берегите Землю!»

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21 фев 2020 : 		 EPICA и APOCALYPTICA едут в тур

6 фев 2020 : 		 MARK JANSEN: «Новый альбом EPICA выйдет осенью»

2 фев 2020 : 		 EPICA завершила подготовку к альбому
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Гитарист EPICA: «Здорово иметь в группе бывшую»



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В рамках беседы с подкастом "Loaded Radio" гитарист EPICA Mark Jansen рассказал, каково ему работать с Simone Simons, с которой у него были романтические отношения:

«Мы очень близкие друзья. Я только что разговаривал с ней, примерно час назад. Мы очень хорошие друзья. Мы понимаем друг друга. Я полагаю, что это совершенно уникальная ситуация — иметь хорошие отношения со своей бывшей девушкой; не так много людей могут похвастаться подобным. И не многим новым партнёрам это понравится, но у наших партнёров с этим нет никаких проблем. Так что это совершенно уникальная ситуация, и я очень рад, что всё сложилось именно так. Потому что для нас обоих EPICA — это наша страсть, наша любовь, и мы бы никогда бы не захотели отказаться от неё только потому, что наши отношения закончились. И потом, после расставания, мы по-прежнему оставались близкими друзьями. Это замечательно. Так что я очень благодарен, что мы смогли решить проблему таким образом».

EPICA





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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Наугад


18 июн 2021, 12:47		Не понял...

А, нет - понял.

Она замужем совершенно за другим музыкантом.


Evil3062


18 июн 2021, 13:14		но он ее имеет))))

Toney Moon


18 июн 2021, 13:15		Театр куколд

decided


18 июн 2021, 13:51		Ппц рогоносец)

RomV


18 июн 2021, 14:16		А почему рогоносец и куколд? Она ему изменила что ли? Или все бывшие определённой девушки автоматически становятся рогоносцами, даже если после расставания прошли годы перед новыми отношениями?

Тут есть пояснительная бригада? Прошу растолкуйте ситуацию с рогоносцами и Симоной тоже желательно бы :)

Foox123


18 июн 2021, 15:08		Не, ну во время тура, после концерта, когда все бухнули и расслабились, наверняка вспоминают прошлое, уединившись в гримёрке. "Геша, ты бы ушел от такой женщины?" ©


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