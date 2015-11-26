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Гитарист EPICA : «Здорово иметь в группе бывшую»



В рамках беседы с подкастом "Loaded Radio" гитарист EPICA Mark Jansen рассказал, каково ему работать с Simone Simons, с которой у него были романтические отношения:



«Мы очень близкие друзья. Я только что разговаривал с ней, примерно час назад. Мы очень хорошие друзья. Мы понимаем друг друга. Я полагаю, что это совершенно уникальная ситуация — иметь хорошие отношения со своей бывшей девушкой; не так много людей могут похвастаться подобным. И не многим новым партнёрам это понравится, но у наших партнёров с этим нет никаких проблем. Так что это совершенно уникальная ситуация, и я очень рад, что всё сложилось именно так. Потому что для нас обоих EPICA — это наша страсть, наша любовь, и мы бы никогда бы не захотели отказаться от неё только потому, что наши отношения закончились. И потом, после расставания, мы по-прежнему оставались близкими друзьями. Это замечательно. Так что я очень благодарен, что мы смогли решить проблему таким образом».







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