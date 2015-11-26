Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого» 84
*С Новым годом! 43
*Музыкальный продюсер рассказал, что Lars Ulrich заставил убр... 40
*Вокалист DISTURBED: «На евреев в Нью-Йорке нападают ежедневн... 26
*Drum-cam от MUDVAYNE 19
[= ||| все новости группы



*

Epica

*



13 янв 2022 : 		 EPICA приглашает в свою вселенную

4 янв 2022 : 		 Обновленная версия клипа EPICA

6 дек 2021 : 		 Концертное видео EPICA

3 дек 2021 : 		 Вокалистка EPICA представляет новый релиз

5 ноя 2021 : 		 Концертное видео EPICA

10 окт 2021 : 		 Концертное видео EPICA

23 сен 2021 : 		 EPICA выпускает пиво

12 сен 2021 : 		 Концертное видео EPICA

18 авг 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления EPICA

18 июн 2021 : 		 Гитарист EPICA: «Здорово иметь в группе бывшую»

29 апр 2021 : 		 Стрим от EPICA

12 мар 2021 : 		 Вокалистка EPICA: «К женщинам больше требований — нужно хорошо выглядеть и быть в форме»

6 мар 2021 : 		 Вокалистка EPICA: «Я как рабыня кухни без туров!»

26 фев 2021 : 		 Новое видео EPICA

15 фев 2021 : 		 Новое видео EPICA

6 фев 2021 : 		 Вокалистка EPICA — о мировоззрении

30 янв 2021 : 		 Гитарист EPICA поделился забавными историями о лидере MEGADETH

22 янв 2021 : 		 Новое видео EPICA

12 янв 2021 : 		 Вокалистка EPICA: «Так хочется в тур, аж зудит!»

24 дек 2020 : 		 Вокалистка EPICA поздравляет с Рождеством

18 дек 2020 : 		 Новое видео EPICA

4 дек 2020 : 		 Обучающее видео от EPICA

27 ноя 2020 : 		 Новое видео EPICA

10 окт 2020 : 		 Новое видео EPICA

12 сен 2020 : 		 Би-сайды от EPICA

18 июн 2020 : 		 EPICA и APOCALYPTICA перенесли тур на 2021 год
Показать далее
| - |

|||| сегодня

EPICA приглашает в свою вселенную



*
zoom
*
* *
В 2022 году группе EPICA исполнится 20 лет, и этот факт коллектив будет отмечать на протяжении всего года, с января по декабрь, приготовив поклонникам массу сюрпризов, новых проектов и, конечно, новых клипов!

После объявления о планах переиздания в этом году на Nuclear Blast в виде CD, на виниле, а также в строго лимитированных earbook-версиях и бокс-сетах своих первых трёх альбомов, ставших классическими, — "The Phantom Agony", "Consign To Oblivion" и "The Score 2.0", EPICA сначала приглашает в собственную «вселенную».

«Мы по-настоящему ощутили, что внутри группы существует вселенная, наш собственный мир, и мы хотим пригласить наших слушателей стать его гражданами — эпиканцами, если хотите, — объясняют участники группы. — Считайте, что это продолжение прошлых фэн-клубов EPICA, таких как "Fantom Agony" и "The French Crusade", но обновлённое в соответствии с современными требованиями; это скорее фэн-сообщество, чем клуб. Epica Universe даст эпиканцам возможность узнать о нашей жизни, как личной, так и профессиональной, через эксклюзивные закулисные фотографии, подкасты, опросы, влоги, живые встречи и многое другое. Есть даже (суперограниченный) уровень, который включает видеозвонки один на один с участником группы каждый месяц!»

Открыть вселенную можно на www.epicauniverse.com.

EPICA Launches Online





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 100

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом