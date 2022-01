сегодня



EPICA приглашает в свою вселенную



В 2022 году группе EPICA исполнится 20 лет, и этот факт коллектив будет отмечать на протяжении всего года, с января по декабрь, приготовив поклонникам массу сюрпризов, новых проектов и, конечно, новых клипов!



После объявления о планах переиздания в этом году на Nuclear Blast в виде CD, на виниле, а также в строго лимитированных earbook-версиях и бокс-сетах своих первых трёх альбомов, ставших классическими, — "The Phantom Agony", "Consign To Oblivion" и "The Score 2.0", EPICA сначала приглашает в собственную «вселенную».



«Мы по-настоящему ощутили, что внутри группы существует вселенная, наш собственный мир, и мы хотим пригласить наших слушателей стать его гражданами — эпиканцами, если хотите, — объясняют участники группы. — Считайте, что это продолжение прошлых фэн-клубов EPICA, таких как "Fantom Agony" и "The French Crusade", но обновлённое в соответствии с современными требованиями; это скорее фэн-сообщество, чем клуб. Epica Universe даст эпиканцам возможность узнать о нашей жизни, как личной, так и профессиональной, через эксклюзивные закулисные фотографии, подкасты, опросы, влоги, живые встречи и многое другое. Есть даже (суперограниченный) уровень, который включает видеозвонки один на один с участником группы каждый месяц!»



Открыть вселенную можно на www.epicauniverse.com.













