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Epica

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23 сен 2021 : 		 EPICA выпускает пиво

12 сен 2021 : 		 Концертное видео EPICA

18 авг 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления EPICA

18 июн 2021 : 		 Гитарист EPICA: «Здорово иметь в группе бывшую»

29 апр 2021 : 		 Стрим от EPICA

12 мар 2021 : 		 Вокалистка EPICA: «К женщинам больше требований — нужно хорошо выглядеть и быть в форме»

6 мар 2021 : 		 Вокалистка EPICA: «Я как рабыня кухни без туров!»

26 фев 2021 : 		 Новое видео EPICA

15 фев 2021 : 		 Новое видео EPICA

6 фев 2021 : 		 Вокалистка EPICA — о мировоззрении

30 янв 2021 : 		 Гитарист EPICA поделился забавными историями о лидере MEGADETH

22 янв 2021 : 		 Новое видео EPICA

12 янв 2021 : 		 Вокалистка EPICA: «Так хочется в тур, аж зудит!»

24 дек 2020 : 		 Вокалистка EPICA поздравляет с Рождеством

18 дек 2020 : 		 Новое видео EPICA

4 дек 2020 : 		 Обучающее видео от EPICA

27 ноя 2020 : 		 Новое видео EPICA

10 окт 2020 : 		 Новое видео EPICA

12 сен 2020 : 		 Би-сайды от EPICA

18 июн 2020 : 		 EPICA и APOCALYPTICA перенесли тур на 2021 год

16 июн 2020 : 		 Вокалистка EPICA: «Берегите Землю!»

28 апр 2020 : 		 Вокалистка EPICA завершила запись

3 апр 2020 : 		 Выход нового альбома EPICA может быть отложен

27 мар 2020 : 		 EPICA в студии

26 мар 2020 : 		 Вокалистка EPICA исполняет кавер-версию хита ANDREW LLOYD WEBBER

16 мар 2020 : 		 EPICA приступили к записи альбома
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EPICA выпускает пиво



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EPICA совместно с пивоварней Kazematten представляет собственное пиво "Epica Beer". По этому случаю Isaac Delahaye заявил следующее:

«Так как я родился в Ипре (Бельгия) и познакомился с богатой историей бельгийского крафтового пива, мне не понадобилось долго думать, чтобы принять предложение моей родной пивоварни о создании собственного светлого пива EPICA. Вместе с командой Kazematten, которая на протяжении последних 18 месяцев с увлечением, ноу-хау и огромным мастерством оттачивала рецепт, мы создали это лёгкое в употреблении и невероятно мягкое пиво крепостью 5,4 %. Дегустация конечного результата вызвала улыбку на лицах всех участников группы, и мы все быстро взяли ещё по одной!»

EPICA Team Up With Kazematten Brewery To Launch



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