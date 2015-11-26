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EPICA выпускает пиво



EPICA совместно с пивоварней Kazematten представляет собственное пиво "Epica Beer". По этому случаю Isaac Delahaye заявил следующее:



«Так как я родился в Ипре (Бельгия) и познакомился с богатой историей бельгийского крафтового пива, мне не понадобилось долго думать, чтобы принять предложение моей родной пивоварни о создании собственного светлого пива EPICA. Вместе с командой Kazematten, которая на протяжении последних 18 месяцев с увлечением, ноу-хау и огромным мастерством оттачивала рецепт, мы создали это лёгкое в употреблении и невероятно мягкое пиво крепостью 5,4 %. Дегустация конечного результата вызвала улыбку на лицах всех участников группы, и мы все быстро взяли ещё по одной!»







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