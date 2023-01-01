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*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 48
*Новое видео THERION 32
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
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Epica

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22 дек 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA в 4K

29 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA

9 окт 2023 : 		 Концертное видео EPICA

1 сен 2023 : 		 Новое концертное видео EPICA

20 авг 2023 : 		 Вокалистка EPICA об использовании ИИ в музыке

28 июл 2023 : 		 Концертное видео EPICA

16 июн 2023 : 		 Вокалистка EPICA — о новом материале

6 июн 2023 : 		 Концертное видео EPICA

18 май 2023 : 		 EPICA разогрела METALLICA

16 май 2023 : 		 EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге

10 мар 2023 : 		 Концертное видео EPICA

19 янв 2023 : 		 Концертное видео EPICA

13 дек 2022 : 		 Ремастированное видео от EPICA

22 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EPICA

21 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления EPICA

14 ноя 2022 : 		 Новое видео EPICA

13 окт 2022 : 		 Фрагмент нового проекта EPICA

16 сен 2022 : 		 Фрагмент нового проекта EPICA

5 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза EPICA

4 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза EPICA

23 авг 2022 : 		 EPICA работает над секретным проектом

11 авг 2022 : 		 Фрагмент нового релиза EPICA

8 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EPICA

27 июл 2022 : 		 Стрим юбилейного концерта EPICA

22 июл 2022 : 		 Обновленное видео EPICA

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA
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Профессиональное видео полного выступления EPICA в 4K



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Профессиональное видео полного выступления EPICA, состоявшегося в рамках Pol'And'Rock Festival 2023, доступно для просмотра ниже:

"Alpha"
"Abyss Of Time"
"The Essence Of Silence"
"Unchain Utopia"
"The Obsessive Devotion"
"The Skeleton Key"
"Code Of Life"
"Beyond The Matrix"
"Consign To Oblivion"

Watch EPICA's Full Set From Pol'And'Rock Festival 2023; 4K Video Released




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