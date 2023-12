сегодня



Профессиональное видео полного выступления EPICA в 4K



Профессиональное видео полного выступления EPICA, состоявшегося в рамках Pol'And'Rock Festival 2023, доступно для просмотра ниже:



"Alpha"

"Abyss Of Time"

"The Essence Of Silence"

"Unchain Utopia"

"The Obsessive Devotion"

"The Skeleton Key"

"Code Of Life"

"Beyond The Matrix"

"Consign To Oblivion"







