Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной 486
*Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел 193
*Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок 69
*Лидера BEHEMOTH признали виновным 67
*Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями 46
[= ||| все новости группы



*

Epica

*



26 фев 2021 : 		 Новое видео EPICA

15 фев 2021 : 		 Новое видео EPICA

6 фев 2021 : 		 Вокалистка EPICA — о мировоззрении

30 янв 2021 : 		 Гитарист EPICA поделился забавными историями о лидере MEGADETH

22 янв 2021 : 		 Новое видео EPICA

12 янв 2021 : 		 Вокалистка EPICA: «Так хочется в тур, аж зудит!»

24 дек 2020 : 		 Вокалистка EPICA поздравляет с Рождеством

18 дек 2020 : 		 Новое видео EPICA

4 дек 2020 : 		 Обучающее видео от EPICA

27 ноя 2020 : 		 Новое видео EPICA

10 окт 2020 : 		 Новое видео EPICA

12 сен 2020 : 		 Би-сайды от EPICA

18 июн 2020 : 		 EPICA и APOCALYPTICA перенесли тур на 2021 год

16 июн 2020 : 		 Вокалистка EPICA: «Берегите Землю!»

28 апр 2020 : 		 Вокалистка EPICA завершила запись

3 апр 2020 : 		 Выход нового альбома EPICA может быть отложен

27 мар 2020 : 		 EPICA в студии

26 мар 2020 : 		 Вокалистка EPICA исполняет кавер-версию хита ANDREW LLOYD WEBBER

16 мар 2020 : 		 EPICA приступили к записи альбома

21 фев 2020 : 		 EPICA и APOCALYPTICA едут в тур

6 фев 2020 : 		 MARK JANSEN: «Новый альбом EPICA выйдет осенью»

2 фев 2020 : 		 EPICA завершила подготовку к альбому

22 окт 2019 : 		 EPICA всё ещё «собирают идеи»

5 окт 2019 : 		 Новое видео EPICA

18 сен 2019 : 		 Трейлер к новому релизу EPICA

5 сен 2019 : 		 Трейлер к новому релизу EPICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео EPICA



*
zoom
*
* *
"The Skeleton Key", новое видео группы EPICA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Omega", выходящего 26 февраля на Nuclear Blast Records. Продюсером материала был Joost Van Den Broek (POWERWOLF, AYREON).

Трек-лист:

01. Alpha - Anteludium

02. Abyss Of Time - Countdown To Singularity

03. The Skeleton Key

04. Seal of Solomon

05. Gaia

06. Code Of Life

07. Freedom - The Wolves Within

08. Kingdom Of Heaven, Part 3 - The Antediluvian Universe

09. Rivers

10. Synergize - Manic Manifest

11. Twilight Reverie - The Hypnagogic State

12. Omega - Sovereign Of The Sun Spheres




Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 501

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом