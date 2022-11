сегодня



Новое видео EPICA



"Sirens - Of Blood And Water", новое видео EPICA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "The Alchemy Project":



01. The Great Tribulation [feat. FLESHGOD APOCALYPSE]

02. Wake The World [feat. Phil Lanzon (URIAH HEEP) & Tommy Karevik (KAMELOT)]

03. The Final Lullaby [feat. SHINING]

04. Sirens - Of Blood And Water [feat. Charlotte Wessels & Myrkur]

05. Death Is Not The End [feat. Frank Schiphorst (MAYAN) & Björn "Speed" Strid (SOILWORK)]

06. Human Devastation [feat. Henri Sattler (GOD DETHRONED),Sven de Caluwé (ABORTED)]

07. The Miner [feat. Asim Searah (DAMNATION PLAN),Niilo Sevänen (INSOMNIUM),Roel Van Helden (POWERWOLF)]















