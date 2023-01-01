6 июн 2023



Концертное видео EPICA



Unleashed (Live At The AFAS Live), новое концертное видео EPICA, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили на концерте в Амстердаме 27 января 2023 года. http://www.epica.nl







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