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Гитарист EPICA поделился забавными историями о лидере MEGADETH



В новом интервью для австралийского подкаста "Scars And Guitars" гитарист/вокалист EPICA Mark Jansen рассказал несколько забавных историй о лидере одной из его любимых групп молодости — MEGADETH.



Mark поведал:



«Dave Mustaine, являющийся лидером [группы MEGADETH], иногда тоже довольно сложный в общении; он кажется немного угрюмым.



EPICA играла на паре фестивалей с MEGADETH, и у меня есть пара забавных анекдотов. Один из них заключается в том, что MEGADETH закончил играть, и они вернулись в свои гримерки. И один за другим они поднимались по лестнице, а я спускался вниз и сказал "привет" всем ребятам, и все в ответ сказали мне "привет". И последним в очереди был Dave Mustaine, так что я тоже сказал "привет". И ничего [смеётся] — никакой реакции.



Также однажды с MAYAN [сайд-проектом Mark'a] мы играли в Мексике и были в аэропорту, а MEGADETH собирались играть на том же фестивале. И мы также увидели ребят из MEGADETH — они тусовались со всеми. И я подумал: "Где Dave Mustaine? Может, у него другой рейс. Но потом, минут через 10, я увидел его. Он сидел со своей толстовкой, с очень угрюмым лицом — из серии: "Даже не смей подходить ко мне ближе. Я не хочу ни с кем разговаривать" [смеётся]».



Mark также сказал, что «не осуждает» Mustaine'a за то, что тот не хочет общаться с другими людьми:



«Если он не хочет ни с кем разговаривать, он не должен этого делать. Но у меня создаётся впечатление, что с ним не так легко поладить».



И последняя забавная история Jansen'a, которая, по его словам, была «самой смешной», была связана с инцидентом, который произошёл, когда EPICA и MEGADETH играли на фестивале Graspop Metal Meeting в Бельгии:



«Это был отличный фестиваль с отличным питанием. Но всем нужен был некий купон на еду, чтобы получить её. Но [Mustaine] был там, и у него не было купона на еду. Так что девушка, отвечающая за питание, спросила его: "Сэр, у вас есть купон на еду?" И он ответил: "Нет, нет. У меня его нет". И она сказала: "Но у вас должен быть купон, чтобы получить еду". Потом он оглянулся через плечо, чтобы кто-нибудь его услышал, а затем сказал девушке: "Я Dave Mustaine, лицо MEGADETH". А она ответила: "Но вам всё равно нужен купон на еду, сэр" [смеётся]».



Mark представил возможное объяснение реакции Dave'a:



«Я думаю, дело в эгоизме. Когда тебе отказывают в еде, потому что тебе, как и любому другому, нужен купон, и твоё эго немного раздуто, так скажем, тогда ты впадаешь в это состояние защиты, типа: "Отдай мне мою еду". Всем нужен купон. Просто иди, возьми купон и возвращайся. [В этом нет] ничего сложного».



Jansen пояснил, что он не говорил отрицательно о Mustaine'е в попытке опорочить MEGADETH:



«Я большой фанат MEGADETH, должен признать. Первым металлическим альбомом, который я купил, был "Rust In Peace" от MEGADETH". Я сам большой поклонник. Но этот парень...»













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