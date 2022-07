сегодня



Стрим юбилейного концерта EPICA



Группа EPICA по случаю выпуска "We Still Take You With Us" и "Live At Paradiso", третьего сентября проведет эксклюзивное шоу, которое будет доступно и онлайн — детали можно найти на www.epicastream.com. Особым гостем на концерте будет выступление коллектива SAHARA DUST.







