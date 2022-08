8 авг 2022



Профессиональное видео с выступления EPICA



Профессиональное видео с выступления EPICA, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2022, доступно для просмотра ниже:



Abyss of Time – Countdown to Singularity

The Essence of Silence

Victims of Contingency

Unchain Utopia

The Skeleton Key

Cry for the Moon

Sancta Terra

The Obsessive Devotion

Code of Life

Beyond the Matrix

