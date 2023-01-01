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*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 78
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 43
*Цветные винилы от METALLICA 29
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не пр... 16
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Epica

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9 окт 2023 : 		 Концертное видео EPICA

1 сен 2023 : 		 Новое концертное видео EPICA

20 авг 2023 : 		 Вокалистка EPICA об использовании ИИ в музыке

28 июл 2023 : 		 Концертное видео EPICA

16 июн 2023 : 		 Вокалистка EPICA — о новом материале

6 июн 2023 : 		 Концертное видео EPICA

18 май 2023 : 		 EPICA разогрела METALLICA

16 май 2023 : 		 EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге

10 мар 2023 : 		 Концертное видео EPICA

19 янв 2023 : 		 Концертное видео EPICA

13 дек 2022 : 		 Ремастированное видео от EPICA

22 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EPICA

21 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления EPICA

14 ноя 2022 : 		 Новое видео EPICA

13 окт 2022 : 		 Фрагмент нового проекта EPICA

16 сен 2022 : 		 Фрагмент нового проекта EPICA

5 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза EPICA

4 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза EPICA

23 авг 2022 : 		 EPICA работает над секретным проектом

11 авг 2022 : 		 Фрагмент нового релиза EPICA

8 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EPICA

27 июл 2022 : 		 Стрим юбилейного концерта EPICA

22 июл 2022 : 		 Обновленное видео EPICA

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA

6 июн 2022 : 		 EPICA выпустит бокс-сет

4 июн 2022 : 		 EPICA — о визите в Мексику
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Концертное видео EPICA



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"Code Of Life", новое концертное видео группы EPICA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Live At The AFAS Live", выход которого состоялся шестого октября

EPICA Release New Video "Code Of Life" (Live At The AFAS Live)




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