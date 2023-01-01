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Вокалистка EPICA — о новом материале



У Simone Simmons в рамках беседы с Backstage TV спросили, как обстоят дела с новым материалом у группы, на что она ответила:



«В этом году после всех фестивалей мы собираемся начать работу над новым альбомом... Все участники группы начинают писать песни в своих домашних студиях самостоятельно, но я ещё не слышала ни одной из них... Когда приходит вдохновение, мы просто начинаем творить. Однако мы планируем проводить сессии по сочинению материала. И нам всем не терпится записать новую пластинку».



По поводу того, как происходит процесс создания песен в EPICA, Simone сказала:



«В основном сначала у музыкантов есть какая-то музыка, какие-то демо-записи, а потом я начинаю придумывать вокальные линии для них. По большей степени так всё и бывает. Ребята начинают писать песни, потом дают мне послушать, чтобы я уже придумала вокальные линии, а затем они продолжают работать над песнями, чтобы поддержать вокальные линии. Иногда песни пишутся очень быстро, иногда долго. И вдохновение может прийти в самые неожиданные минуты. Поэтому хорошо, что у нас всегда есть телефон, на который мы можем быстро записать какую-нибудь идею, будь то вокал, гитарный рифф или что-то ещё. У каждого есть домашняя студия, так что это очень удобно для быстрой записи идей. А потом мы собираемся вместе. Потому что мы живём в четырёх разных странах, мы не живём в одной деревне. И тогда мы фактически вместе садимся и заканчиваем работу над музыкой».







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