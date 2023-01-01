Вокалистка EPICA об использовании ИИ в музыке

Simone Simmons недавно спросили, что она думает о возможности использования искусственного интеллекта при создании музыки, на что она ответила:
«Мы обсуждаем это между собой в кулуарах с коллегами и другими творческими людьми. Кто-то переживает больше, кто-то меньше. Я сама стараюсь адаптироваться как можно лучше. Ведь всё равно это не остановить, и я считаю, что мы должны стараться использовать это в своих интересах, как только можем. Но я замечаю, что многих моих друзей занимает эта тема, но я стараюсь не позволять себе сходить с ума из-за неё. Я полагаю, что в конце концов людям нужны люди, и искусство должно создаваться людьми из плоти и крови.
Один из членов нашей команды использовал голос Pink для исполнения песни [EPICA] "Abyss Of Time", и он прислал её мне, типа: "Смотри, Pink поёт твою песню". И сначала я не поняла, что это вообще EPICA. А потом я вдруг понимаю, что это голос Pink, но всё равно в нём нет души, он звучит искусственно. Эмоции, как мне кажется, нельзя подделать. Но можно написать текст. Так что голландцам, [отмечающим] праздник Синтерклаас, когда нужно писать маленькие стишки для всех своих родных и друзей и работать целую неделю каждый вечер, можно просто попросить AI сделать это за тебя.
Но для сочинения текстов песен это совсем другое дело. Здесь вы однозначно, с большой долей вероятности, можете схитрить. Но для меня одной из приятных вещей, конечно, помимо пения, является написание текстов. До сих пор, когда я писала тексты, я обращалась к тезаурусу или, например, к RhymeZone [словарь рифм и тезаурус], что уже в какой-то степени является небольшим жульничеством, как мне кажется. Но мои тексты всё равно будут исходить из моего чудаковатого мозга».
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