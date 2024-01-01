Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 61
*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 42
*Новое видео MY DYING BRIDE 22
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 20
*Новое видео SONATA ARCTICA 18
*KERRY KING: «Разногласия привели к развалу SLAYER» 17
*KERRY KING: «DAVE LOMBARDO для меня мёртв» 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 61
*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 42
[= ||| все новости группы



*

Epica

*



12 фев 2024 : 		 EPICA в Латинской Америке

5 фев 2024 : 		 Вокалистка EPICA о бывшем в группе

22 дек 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA в 4K

29 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA

9 окт 2023 : 		 Концертное видео EPICA

1 сен 2023 : 		 Новое концертное видео EPICA

20 авг 2023 : 		 Вокалистка EPICA об использовании ИИ в музыке

28 июл 2023 : 		 Концертное видео EPICA

16 июн 2023 : 		 Вокалистка EPICA — о новом материале

6 июн 2023 : 		 Концертное видео EPICA

18 май 2023 : 		 EPICA разогрела METALLICA

16 май 2023 : 		 EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге

10 мар 2023 : 		 Концертное видео EPICA

19 янв 2023 : 		 Концертное видео EPICA

13 дек 2022 : 		 Ремастированное видео от EPICA

22 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EPICA

21 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления EPICA

14 ноя 2022 : 		 Новое видео EPICA

13 окт 2022 : 		 Фрагмент нового проекта EPICA

16 сен 2022 : 		 Фрагмент нового проекта EPICA

5 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза EPICA

4 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза EPICA

23 авг 2022 : 		 EPICA работает над секретным проектом

11 авг 2022 : 		 Фрагмент нового релиза EPICA

8 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EPICA

27 июл 2022 : 		 Стрим юбилейного концерта EPICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

EPICA в Латинской Америке



zoom
Группа EPICA опубликовала ролик, рассказывающий о том, как проходили гастроли в Латинской Америке в 2024 году.

EPICA Share Latin America 2024 Aftermovie; Video




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 160

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом