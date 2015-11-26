Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем 77
*Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок 71
*Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями 56
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEP... 32
*Лидер BEHEMOTH: «Я любимый козёл отпущения для прокурора» 27
[= ||| все новости группы



*

Epica

*



6 мар 2021 : 		 Вокалистка EPICA: «Я как рабыня кухни без туров!»

26 фев 2021 : 		 Новое видео EPICA

15 фев 2021 : 		 Новое видео EPICA

6 фев 2021 : 		 Вокалистка EPICA — о мировоззрении

30 янв 2021 : 		 Гитарист EPICA поделился забавными историями о лидере MEGADETH

22 янв 2021 : 		 Новое видео EPICA

12 янв 2021 : 		 Вокалистка EPICA: «Так хочется в тур, аж зудит!»

24 дек 2020 : 		 Вокалистка EPICA поздравляет с Рождеством

18 дек 2020 : 		 Новое видео EPICA

4 дек 2020 : 		 Обучающее видео от EPICA

27 ноя 2020 : 		 Новое видео EPICA

10 окт 2020 : 		 Новое видео EPICA

12 сен 2020 : 		 Би-сайды от EPICA

18 июн 2020 : 		 EPICA и APOCALYPTICA перенесли тур на 2021 год

16 июн 2020 : 		 Вокалистка EPICA: «Берегите Землю!»

28 апр 2020 : 		 Вокалистка EPICA завершила запись

3 апр 2020 : 		 Выход нового альбома EPICA может быть отложен

27 мар 2020 : 		 EPICA в студии

26 мар 2020 : 		 Вокалистка EPICA исполняет кавер-версию хита ANDREW LLOYD WEBBER

16 мар 2020 : 		 EPICA приступили к записи альбома

21 фев 2020 : 		 EPICA и APOCALYPTICA едут в тур

6 фев 2020 : 		 MARK JANSEN: «Новый альбом EPICA выйдет осенью»

2 фев 2020 : 		 EPICA завершила подготовку к альбому

22 окт 2019 : 		 EPICA всё ещё «собирают идеи»

5 окт 2019 : 		 Новое видео EPICA

18 сен 2019 : 		 Трейлер к новому релизу EPICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалистка EPICA: «Я как рабыня кухни без туров!»



*
zoom
*
* *
Вокалистка EPICA Simone Simons в рамках недавнего интервью ответила на вопрос, по чему она больше всего скучает из туровой жизни:

«Чего мне и правда не хватает, так это быть на сцене, петь, путешествовать. С тех пор как мне исполнилось 17, я много путешествую, и таким был мой образ жизни, а не только моя работа, и для меня это было нормой. Быть дома — это как раз ненормально [смеётся]. И я скучаю по переменам — путешествиям, знакомствам с фанатами. Ничто не сравнится с пребыванием на сцене, пением вживую, созданием музыки в этот момент, — ничто не сравнится с этим; ничто не может заменить этого. Так что этого определённо не хватает, и я ощущаю себя немного в режиме ожидания. И кроме того, мне ещё не хватает того, чтобы другие люди готовили для меня [смеётся] и убирали. Я к тому, что я ощущаю себя как рабыня на кухне в эти дни. Утром я готовлю завтрак, потом обед, ужин... Я чувствую себя немного как хомяк, который крутится в колесе, — беспорядок никогда не заканчивается; я постоянно продолжаю убираться, готовить, покупать еду, спать, а потом опять всё по кругу».

EPICA





Like!+2Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Evil3062


6 мар 2021, 10:31		это называется быт.

Санчез


6 мар 2021, 12:42		А я говорю ты женщина, и обязана сидеть на кухне и готовить борщи

Tomahawk


6 мар 2021, 14:30		Рабыня белого патриархата

YNWA


6 мар 2021, 14:43		Лучше бы рабыня спальни...

OneForSorrow


6 мар 2021, 14:45		Это называется жизнь.

Не могу перестать злорадствовать, глядя на нытье музыкантов в заперти.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 918

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом