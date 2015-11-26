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Вокалистка EPICA : «Я как рабыня кухни без туров!»



Вокалистка EPICA Simone Simons в рамках недавнего интервью ответила на вопрос, по чему она больше всего скучает из туровой жизни:



«Чего мне и правда не хватает, так это быть на сцене, петь, путешествовать. С тех пор как мне исполнилось 17, я много путешествую, и таким был мой образ жизни, а не только моя работа, и для меня это было нормой. Быть дома — это как раз ненормально [смеётся]. И я скучаю по переменам — путешествиям, знакомствам с фанатами. Ничто не сравнится с пребыванием на сцене, пением вживую, созданием музыки в этот момент, — ничто не сравнится с этим; ничто не может заменить этого. Так что этого определённо не хватает, и я ощущаю себя немного в режиме ожидания. И кроме того, мне ещё не хватает того, чтобы другие люди готовили для меня [смеётся] и убирали. Я к тому, что я ощущаю себя как рабыня на кухне в эти дни. Утром я готовлю завтрак, потом обед, ужин... Я чувствую себя немного как хомяк, который крутится в колесе, — беспорядок никогда не заканчивается; я постоянно продолжаю убираться, готовить, покупать еду, спать, а потом опять всё по кругу».













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