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Вокалистка EPICA поздравляет с Рождеством



Simone Simons & Oliver Palotai записали попурри из трех рождественских песен — "O Tannenbaum", "Leise rieselt der Schnee" и "Engel auf den Feldern singen" — видео доступно ниже. http://www.epica.nl







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