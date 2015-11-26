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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 170

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 135
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*С Новым годом! 41
*Новое видео DEXCORE 25
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Epica

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4 янв 2022 : 		 Обновленная версия клипа EPICA

6 дек 2021 : 		 Концертное видео EPICA

3 дек 2021 : 		 Вокалистка EPICA представляет новый релиз

5 ноя 2021 : 		 Концертное видео EPICA

10 окт 2021 : 		 Концертное видео EPICA

23 сен 2021 : 		 EPICA выпускает пиво

12 сен 2021 : 		 Концертное видео EPICA

18 авг 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления EPICA

18 июн 2021 : 		 Гитарист EPICA: «Здорово иметь в группе бывшую»

29 апр 2021 : 		 Стрим от EPICA

12 мар 2021 : 		 Вокалистка EPICA: «К женщинам больше требований — нужно хорошо выглядеть и быть в форме»

6 мар 2021 : 		 Вокалистка EPICA: «Я как рабыня кухни без туров!»

26 фев 2021 : 		 Новое видео EPICA

15 фев 2021 : 		 Новое видео EPICA

6 фев 2021 : 		 Вокалистка EPICA — о мировоззрении

30 янв 2021 : 		 Гитарист EPICA поделился забавными историями о лидере MEGADETH

22 янв 2021 : 		 Новое видео EPICA

12 янв 2021 : 		 Вокалистка EPICA: «Так хочется в тур, аж зудит!»

24 дек 2020 : 		 Вокалистка EPICA поздравляет с Рождеством

18 дек 2020 : 		 Новое видео EPICA

4 дек 2020 : 		 Обучающее видео от EPICA

27 ноя 2020 : 		 Новое видео EPICA

10 окт 2020 : 		 Новое видео EPICA

12 сен 2020 : 		 Би-сайды от EPICA

18 июн 2020 : 		 EPICA и APOCALYPTICA перенесли тур на 2021 год

16 июн 2020 : 		 Вокалистка EPICA: «Берегите Землю!»
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|||| 4 янв 2022

Обновленная версия клипа EPICA



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Группа EPICA опубликовали HD-версию первого клипа "The Phantom Agony", который был выпущен в 2003 году.

EPICA Share HD Remastered Music Video For "The Phantom Agony"



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Stumme_worte


4 янв 2022, 21:52		Внезапно. "Улучшились" до криповости клипов Терион. Зачееем??


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