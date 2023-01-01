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*SABATON — новая жертва культуры отмены? 85
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Bar... 23
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
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Epica

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23 авг 2022 : 		 EPICA работает над секретным проектом

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6 июн 2022 : 		 EPICA выпустит бокс-сет

4 июн 2022 : 		 EPICA — о визите в Мексику

14 фев 2022 : 		 EPICA продолжает радовать поклонников

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6 фев 2022 : 		 EPICA о съемках клипа

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4 янв 2022 : 		 Обновленная версия клипа EPICA

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10 окт 2021 : 		 Концертное видео EPICA
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Концертное видео EPICA



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"Rivers", новое концертное видео группы EPICA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Omega.

EPICA Release One-Shot Live Video For "Rivers"




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