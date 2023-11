сегодня



Профессиональное видео полного выступления EPICA



Профессиональное видео полного выступления EPICA, которое состоялось в рамках фестиваля Exit в Сербии седьмого июля, доступно для просмотра ниже:



"Alpha"

"Abyss Of Time"

"The Essence Of Silence"

"Victims Of Contingency"

"Unleashed"

"Martyr Of The Free Word"

"The Final Lullaby"

"Unchain Utopia"

"The Obsessive Devotion"

"The Skeleton Key"

"Code Of Life"

"Cry For The Moon"

"Beyond The Matrix"

"Consign To Oblivion"







+2 -0



просмотров: 193