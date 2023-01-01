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Новости
*Умерла Шинейд О'Коннор 36
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 36
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 31
*Новое видео U.D.O. 26
*Новое видео PRIMAL FEAR 22
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 21
*JANNE WIRMAN: «Алекси сказал мне, что будет пить до смерти» 17
*OZZY OSBOURNE о своём здоровье: «Просто разочарование за раз... 13
*BLAZE BAYLEY: «Конец был близок» 12
*NICK BARKER страдает от почечной недостаточности 10
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*Умерла Шинейд О'Коннор 36
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 36
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 31
*Новое видео U.D.O. 26
*Новое видео PRIMAL FEAR 22
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Epica

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28 июл 2023 : 		 Концертное видео EPICA

16 июн 2023 : 		 Вокалистка EPICA — о новом материале

6 июн 2023 : 		 Концертное видео EPICA

18 май 2023 : 		 EPICA разогрела METALLICA

16 май 2023 : 		 EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге

10 мар 2023 : 		 Концертное видео EPICA

19 янв 2023 : 		 Концертное видео EPICA

13 дек 2022 : 		 Ремастированное видео от EPICA

22 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EPICA

21 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления EPICA

14 ноя 2022 : 		 Новое видео EPICA

13 окт 2022 : 		 Фрагмент нового проекта EPICA

16 сен 2022 : 		 Фрагмент нового проекта EPICA

5 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза EPICA

4 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза EPICA

23 авг 2022 : 		 EPICA работает над секретным проектом

11 авг 2022 : 		 Фрагмент нового релиза EPICA

8 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EPICA

27 июл 2022 : 		 Стрим юбилейного концерта EPICA

22 июл 2022 : 		 Обновленное видео EPICA

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA

6 июн 2022 : 		 EPICA выпустит бокс-сет

4 июн 2022 : 		 EPICA — о визите в Мексику

14 фев 2022 : 		 EPICA продолжает радовать поклонников

10 фев 2022 : 		 Концертное видео EPICA

6 фев 2022 : 		 EPICA о съемках клипа
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|||| 28 июл 2023

Концертное видео EPICA



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'Consign To Oblivion', новое видео группы EPICA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Live At The AFAS Live".

EPICA Release New Single "Consign To Oblivion" (Live At The AFAS Live); Official Video Streaming




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