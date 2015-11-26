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Вокалистка EPICA : «К женщинам больше требований — нужно хорошо выглядеть и быть в форме»



Вокалистка EPICA Simone Simons ответила на вопрос о том, как в мире металла поменялось отношение к женщинам у микрофонной стойки:



«Полагаю, что женщины на сцене стали более известны, и я также считаю, что они стали более уважаемы, их стали лучше принимать за то, что они обладают талантом, способны усердно работать и могут достичь успеха. Я думаю, что женщины по-прежнему составляют меньшинство на металлической сцене, но она развивается в правильном направлении. Раньше нас называли "female-fronted metal", но на данный момент это не совсем верно, потому что он не описывает звучание группы, кроме того, что в группе есть женщина-вокалистка. Мне самой повезло, так как какого-то негативного опыта у меня не было и я не могу что-то об этом рассказать. Я всегда была одной из участников; я всегда так себя ощущала — за исключением некоторых женских моментов. И я прекрасно себя ощущаю в окружении многих парней, я никогда не чувствовала себя неправильно понятой или ощущала неуважения».



Относительно того, есть ли давление на женщин, чтобы они физически выглядели определённым образом, она ответила:



«Ну, я полагаю, что в определённом смысле внешний вид важен не только для женщин, но и для парней. Я имею в виду, разве мы все не хотим выглядеть наилучшим образом? Разве мы не прикладываем много усилий, чтобы сделать живое шоу визуально привлекательным? Но, конечно же, на женщин сильнее давят, чтобы они всегда хорошо выглядели и были в лучшей форме. И люди создают такой образ тебя, что ты идеальна, а ты вовсе не такая, и иногда бывает утомительно поддерживать такую внешность. Парням проще — они могут просто встать с кровати и выглядеть как дерьмо, и всем насрать. А когда ты женщина, если у тебя плохой день или огромный прыщ, все это замечают и обязательно обратят внимание. Но да — так было всегда. Просто с этим надо бороться. И я знаю, что некоторые из моих коллег-женщин — я их очень уважаю — выложили фотографии без макияжа, и я думаю, что это здорово — показать всем, что мы тоже обычные. Я выкладываю видео с мейк-апом, и люди видят меня без макияжа. И, наверное, я не так сильно волнуюсь на этот счёт, как было раньше. Наверное, с возрастом начинаешь чувствовать себя более комфортно. Когда ты молода, когда твоя кожа и всё остальное такое красивое и упругое, ты на самом деле не уверена в себе; ты не ценишь и не признаёшь, что молода, что у тебя есть много преимуществ, и что быть молодой — прекрасно. Но да — эта неуверенность, я думаю, присуща всем нам».







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