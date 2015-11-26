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*Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-м... 127
*Вокалист EXODUS — о том, что значит быть настоящим металхэдо... 60
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*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 47
*Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложит... 33
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Epica

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6 фев 2022 : 		 EPICA о съемках клипа

13 янв 2022 : 		 EPICA приглашает в свою вселенную

4 янв 2022 : 		 Обновленная версия клипа EPICA

6 дек 2021 : 		 Концертное видео EPICA

3 дек 2021 : 		 Вокалистка EPICA представляет новый релиз

5 ноя 2021 : 		 Концертное видео EPICA

10 окт 2021 : 		 Концертное видео EPICA

23 сен 2021 : 		 EPICA выпускает пиво

12 сен 2021 : 		 Концертное видео EPICA

18 авг 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления EPICA

18 июн 2021 : 		 Гитарист EPICA: «Здорово иметь в группе бывшую»

29 апр 2021 : 		 Стрим от EPICA

12 мар 2021 : 		 Вокалистка EPICA: «К женщинам больше требований — нужно хорошо выглядеть и быть в форме»

6 мар 2021 : 		 Вокалистка EPICA: «Я как рабыня кухни без туров!»

26 фев 2021 : 		 Новое видео EPICA

15 фев 2021 : 		 Новое видео EPICA

6 фев 2021 : 		 Вокалистка EPICA — о мировоззрении

30 янв 2021 : 		 Гитарист EPICA поделился забавными историями о лидере MEGADETH

22 янв 2021 : 		 Новое видео EPICA

12 янв 2021 : 		 Вокалистка EPICA: «Так хочется в тур, аж зудит!»

24 дек 2020 : 		 Вокалистка EPICA поздравляет с Рождеством

18 дек 2020 : 		 Новое видео EPICA

4 дек 2020 : 		 Обучающее видео от EPICA

27 ноя 2020 : 		 Новое видео EPICA

10 окт 2020 : 		 Новое видео EPICA

12 сен 2020 : 		 Би-сайды от EPICA
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|||| сегодня

EPICA о съемках клипа



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В честь десятилетия с момента выхода клипа "Storm The Sorrow", группа EPICA опубликовала закулисные съемки. Кроме того, коллектив опубликовал видео, в котором Isaac Delahaye подвел итоги первого месяца работы Epica Universe.

EPICA Release Classic Footage From вЂњStorm The SorrowвЂќ Video Shoot



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