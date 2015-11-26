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EPICA о съемках клипа



В честь десятилетия с момента выхода клипа "Storm The Sorrow", группа EPICA опубликовала закулисные съемки. Кроме того, коллектив опубликовал видео, в котором Isaac Delahaye подвел итоги первого месяца работы Epica Universe.

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