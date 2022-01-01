Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист METALLICA дал петуха 20
*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 17
*Старый член вернулся в MEGADETH 16
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
*Новое видео HELLOWEEN 12
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 10
*Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью 9
*Видео с выступления IRON MAIDEN 9
*Новое видео STRATOVARIUS 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист METALLICA дал петуха 20
*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 17
*Старый член вернулся в MEGADETH 16
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
[= ||| все новости группы



*

Epica

*



4 июн 2022 : 		 EPICA — о визите в Мексику

14 фев 2022 : 		 EPICA продолжает радовать поклонников

10 фев 2022 : 		 Концертное видео EPICA

6 фев 2022 : 		 EPICA о съемках клипа

13 янв 2022 : 		 EPICA приглашает в свою вселенную

4 янв 2022 : 		 Обновленная версия клипа EPICA

6 дек 2021 : 		 Концертное видео EPICA

3 дек 2021 : 		 Вокалистка EPICA представляет новый релиз

5 ноя 2021 : 		 Концертное видео EPICA

10 окт 2021 : 		 Концертное видео EPICA

23 сен 2021 : 		 EPICA выпускает пиво

12 сен 2021 : 		 Концертное видео EPICA

18 авг 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления EPICA

18 июн 2021 : 		 Гитарист EPICA: «Здорово иметь в группе бывшую»

29 апр 2021 : 		 Стрим от EPICA

12 мар 2021 : 		 Вокалистка EPICA: «К женщинам больше требований — нужно хорошо выглядеть и быть в форме»

6 мар 2021 : 		 Вокалистка EPICA: «Я как рабыня кухни без туров!»

26 фев 2021 : 		 Новое видео EPICA

15 фев 2021 : 		 Новое видео EPICA

6 фев 2021 : 		 Вокалистка EPICA — о мировоззрении

30 янв 2021 : 		 Гитарист EPICA поделился забавными историями о лидере MEGADETH

22 янв 2021 : 		 Новое видео EPICA

12 янв 2021 : 		 Вокалистка EPICA: «Так хочется в тур, аж зудит!»

24 дек 2020 : 		 Вокалистка EPICA поздравляет с Рождеством

18 дек 2020 : 		 Новое видео EPICA

4 дек 2020 : 		 Обучающее видео от EPICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

EPICA — о визите в Мексику



zoom
Группа EPICA опубликовала видео, рассказывающее о том, как для группы прошёл визит в Мексику.

EPICA Release Mexican О©mega Tour 2022 Recap Video




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 158

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом