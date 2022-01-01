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Epica

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|||| 29 июн 2022

Профессиональное видео полного выступления EPICA



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Профессиональное видео полного выступления EPICA, которое состоялось в рамках Hellfest 2022, Val de Moine, Клисон, Франция, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Abyss of Time"
"The Essence of Silence"
"Victims of Contingency"
"Unchain Utopia"
"The Obsessive Devotion"
"Cry For the Moon"
"Sancta Terra"
"Beyond the Matrix"
"Consign to Oblivion" 

EPICA Live At Hellfest 2022; Pro-Shot Video Of Full Performance Streaming




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