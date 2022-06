29 июн 2022



Профессиональное видео полного выступления EPICA



Профессиональное видео полного выступления EPICA, которое состоялось в рамках Hellfest 2022, Val de Moine, Клисон, Франция, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Abyss of Time"

"The Essence of Silence"

"Victims of Contingency"

"Unchain Utopia"

"The Obsessive Devotion"

"Cry For the Moon"

"Sancta Terra"

"Beyond the Matrix"

"Consign to Oblivion"







