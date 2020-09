12 сен 2020



Би-сайды от EPICA



EPICA опубликовала сообщение, что теперь на всех цифровых ресурсах доступны би-сайды к The Quantum Enigma:



"Memento"

"In All Conscience"

"Dreamscape"

"Banish Your Illusion"

"Mirage of Verity"

"Canvas of Life" (acoustic version)

"In All Conscience" (acoustic version)

"Dreamscape" (acoustic version)

"Natural Corruption" (acoustic version)







