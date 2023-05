сегодня



EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге



EPICA заменит FIVE FINGER DEATH PUNCH на разогреве METALLICA в Париже 17 мая и Гамбурге 28 мая.



Simone Simons сказала: «Мы очень рады разделить сцену с легендарной METALLICA, которая оказала огромное влияние на всю музыкальную сцену, включая EPICA».



METALLICA написали: «После успешного тура Epic Apocalypse @Epica заменит @FFDP в мировом туре #M72 в среду в Париже и в воскресенье, 28 мая, в Гамбурге. Мы очень рады, что они смогут присоединиться к нашему туру».









Fresh off their successful Epic Apocalypse tour, @Epica will be stepping in for @FFDP on the #M72 World Tour on Wednesday in Paris and Sunday, May 28, in Hamburg. We’re excited that they can join the ride. #M72Paris #M72Hamburg pic.twitter.com/ryurn2rVeu





