EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге
EPICA заменит FIVE FINGER DEATH PUNCH на разогреве METALLICA в Париже 17 мая и Гамбурге 28 мая.
Simone Simons сказала: «Мы очень рады разделить сцену с легендарной METALLICA, которая оказала огромное влияние на всю музыкальную сцену, включая EPICA».
METALLICA написали: «После успешного тура Epic Apocalypse @Epica заменит @FFDP в мировом туре #M72 в среду в Париже и в воскресенье, 28 мая, в Гамбурге. Мы очень рады, что они смогут присоединиться к нашему туру».
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