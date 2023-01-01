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*SUM 41 всё 57
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 23
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Epica

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16 май 2023 : 		 EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге

10 мар 2023 : 		 Концертное видео EPICA

19 янв 2023 : 		 Концертное видео EPICA

13 дек 2022 : 		 Ремастированное видео от EPICA

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14 ноя 2022 : 		 Новое видео EPICA

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16 сен 2022 : 		 Фрагмент нового проекта EPICA

5 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза EPICA

4 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза EPICA

23 авг 2022 : 		 EPICA работает над секретным проектом

11 авг 2022 : 		 Фрагмент нового релиза EPICA

8 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EPICA

27 июл 2022 : 		 Стрим юбилейного концерта EPICA

22 июл 2022 : 		 Обновленное видео EPICA

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA

6 июн 2022 : 		 EPICA выпустит бокс-сет

4 июн 2022 : 		 EPICA — о визите в Мексику

14 фев 2022 : 		 EPICA продолжает радовать поклонников

10 фев 2022 : 		 Концертное видео EPICA

6 фев 2022 : 		 EPICA о съемках клипа

13 янв 2022 : 		 EPICA приглашает в свою вселенную

4 янв 2022 : 		 Обновленная версия клипа EPICA

6 дек 2021 : 		 Концертное видео EPICA

3 дек 2021 : 		 Вокалистка EPICA представляет новый релиз
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EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге



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EPICA заменит FIVE FINGER DEATH PUNCH на разогреве METALLICA в Париже 17 мая и Гамбурге 28 мая.

Simone Simons сказала: «Мы очень рады разделить сцену с легендарной METALLICA, которая оказала огромное влияние на всю музыкальную сцену, включая EPICA».

METALLICA написали: «После успешного тура Epic Apocalypse @Epica заменит @FFDP в мировом туре #M72 в среду в Париже и в воскресенье, 28 мая, в Гамбурге. Мы очень рады, что они смогут присоединиться к нашему туру».

Fresh off their successful Epic Apocalypse tour, @Epica will be stepping in for @FFDP on the #M72 World Tour on Wednesday in Paris and Sunday, May 28, in Hamburg. WeвЂ™re excited that they can join the ride.#M72Paris#M72Hamburgpic.twitter.com/ryurn2rVeu






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