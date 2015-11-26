Новое видео EPICA

"Abyss Of Time", новое видео группы EPICA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Omega",, выходящего 26 февраля на Nuclear Blast Records. Продюсером материала был Joost Van Den Broek (POWERWOLF, AYREON), а съемками этого видео занимались Grupa 13.
Трек-лист:
01. Alpha - Anteludium
02. Abyss Of Time - Countdown To Singularity
03. The Skeleton Key
04. Seal of Solomon
05. Gaia
06. Code Of Life
07. Freedom - The Wolves Within
08. Kingdom Of Heaven, Part 3 - The Antediluvian Universe
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