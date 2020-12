сегодня



Обучающее видео от EPICA



EPICA опубликовали обучающее видео ко второму синглу из нового альбома Omega, "Freedom - The Wolves Within". Он будет доступен в следующих вариантах:



- CD Jewelcase



- 2 CD Jewelcase In Slipcase (U.S. Edition)

32p booklet

Regular CD

Acoustic CD



- 2 CD Digibook

32p booklet

Regular CD

Acoustic CD



- 4 CD Earbook (Limited to 3500)

48p Earbook

Acoustic CD

Orchestral CD

Instrumental CD



- Vinyl-Box (Limited to 1500)

4CD Earbook

2LP Picture Disc

Golden Necklace with Ankh symbol



- 2 LP

Black

Blue / Green Swirl (Limited to 2000)

Beer / Bone Swirl (Limited to 300)

White (Limited to 300)

Turquoise / Black Marbled (Limited to 1600)

White / Blue Splatter (Limited to 300)

Transparent Red (Limited to 400)

Transparent Orange (Limited to 300)

White / Gold Splatter (Limited to 200)

Glow-In-The-Dark (Limited to 200)



Трек-лист:



01. Alpha - Anteludium



02. Abyss Of Time - Countdown To Singularity



03. The Skeleton Key



04. Seal of Solomon



05. Gaia



06. Code Of Life



07. Freedom - The Wolves Within



08. Kingdom Of Heaven, Part 3 - The Antediluvian Universe



09. Rivers



10. Synergize - Manic Manifest



11. Twilight Reverie - The Hypnagogic State



12. Omega - Sovereign Of The Sun Spheres







