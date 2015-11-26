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Epica

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18 авг 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления EPICA

18 июн 2021 : 		 Гитарист EPICA: «Здорово иметь в группе бывшую»

29 апр 2021 : 		 Стрим от EPICA

12 мар 2021 : 		 Вокалистка EPICA: «К женщинам больше требований — нужно хорошо выглядеть и быть в форме»

6 мар 2021 : 		 Вокалистка EPICA: «Я как рабыня кухни без туров!»

26 фев 2021 : 		 Новое видео EPICA

15 фев 2021 : 		 Новое видео EPICA

6 фев 2021 : 		 Вокалистка EPICA — о мировоззрении

30 янв 2021 : 		 Гитарист EPICA поделился забавными историями о лидере MEGADETH

22 янв 2021 : 		 Новое видео EPICA

12 янв 2021 : 		 Вокалистка EPICA: «Так хочется в тур, аж зудит!»

24 дек 2020 : 		 Вокалистка EPICA поздравляет с Рождеством

18 дек 2020 : 		 Новое видео EPICA

4 дек 2020 : 		 Обучающее видео от EPICA

27 ноя 2020 : 		 Новое видео EPICA

10 окт 2020 : 		 Новое видео EPICA

12 сен 2020 : 		 Би-сайды от EPICA

18 июн 2020 : 		 EPICA и APOCALYPTICA перенесли тур на 2021 год

16 июн 2020 : 		 Вокалистка EPICA: «Берегите Землю!»

28 апр 2020 : 		 Вокалистка EPICA завершила запись

3 апр 2020 : 		 Выход нового альбома EPICA может быть отложен

27 мар 2020 : 		 EPICA в студии

26 мар 2020 : 		 Вокалистка EPICA исполняет кавер-версию хита ANDREW LLOYD WEBBER

16 мар 2020 : 		 EPICA приступили к записи альбома

21 фев 2020 : 		 EPICA и APOCALYPTICA едут в тур

6 фев 2020 : 		 MARK JANSEN: «Новый альбом EPICA выйдет осенью»
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Профессиональное видео с выступления EPICA



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Профессиональное видео с выступления EPICA, которое состоялось в рамках Alcatraz Festival 2021 в Sport Campus Lange Munte, Kortrijk, Belgium, доступно для просмотра ниже.



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