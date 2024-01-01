2 мар 2024



Новый альбом EPICA должен выйти в 2025 году



В новом интервью мексиканскому изданию Summa Inferno вокалистка EPICA Simone Simmons рассказала о ходе работы над песнями для нового альбома:



«На данный момент у нас довольно много песен для нового альбома EPICA. И я не знаю, сможем ли мы записать их все, но у нас определённо много материала.



Недавно все участники группы собрались вместе, чтобы сочинить и сделать демо для песен, придумать вокальные линии и несколько рабочих текстов. У нас уже есть расписание всей записи в студии, и альбом должен быть готов к концу лета и выпущен в 2025 году. Так что у нас появится девятая студийная пластинка.



Мне нравятся песни, которые мы уже сочинили. Написано больше песен, чем того требует альбом. Так что это будет круто. И мы не будем много гастролировать в этом году. Поэтому мы сосредоточимся на альбоме EPICA и концертах "Symphonic Synergy" [где EPICA будут играть вместе с оркестром], а это очень много работы».



На вопрос о темах текстов, которые будут затронуты на следующем альбоме EPICA, Simone сказала:



«В мире и в нашей личной жизни происходит много всего. Источник вдохновения неиссякаем. А иногда вдохновляет даже сама музыка. Когда придумываешь потрясающую вокальную линию и пытаешься сочинить текст, который бы красиво подходил к мелодии, иногда бессознательно всплывают какие-то вещи, а иногда и смешные тексты, которые в итоге приходится менять. Но Mark [Jansen, гитара/вокал] уже рассказал группе о некоторых идеях, которые у него есть, о некой концепции или красной нити, проходящей через все песни. Но мы планируем в конце марта провести ещё одну небольшую сессию по сочинению вокальных партий, а затем заняться отбором песен, которые мы запишем. Вчера у нас была продолжительная встреча всех участников. Мы с Марком также собираемся созвониться, чтобы выяснить, кто будет писать тексты для какой песни, и мы сможем приступить к этому уже в ближайшие недели. И, как всегда, участники EPICA пишут на духовные, научные, философские темы, и это всегда будет немного нашей... красной линией, красной нитью, проходящей через все тексты. И мне нравится сочинять тексты и придумывать классные предложения, классные рифмы, красивые метафоры, так что это всегда интересная часть процесса».







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