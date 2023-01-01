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Новости
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*Новое видео METALLICA 77
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 30
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
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Epica

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10 мар 2023 : 		 Концертное видео EPICA

19 янв 2023 : 		 Концертное видео EPICA

13 дек 2022 : 		 Ремастированное видео от EPICA

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21 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления EPICA

14 ноя 2022 : 		 Новое видео EPICA

13 окт 2022 : 		 Фрагмент нового проекта EPICA

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4 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза EPICA

23 авг 2022 : 		 EPICA работает над секретным проектом

11 авг 2022 : 		 Фрагмент нового релиза EPICA

8 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EPICA

27 июл 2022 : 		 Стрим юбилейного концерта EPICA

22 июл 2022 : 		 Обновленное видео EPICA

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA

6 июн 2022 : 		 EPICA выпустит бокс-сет

4 июн 2022 : 		 EPICA — о визите в Мексику

14 фев 2022 : 		 EPICA продолжает радовать поклонников

10 фев 2022 : 		 Концертное видео EPICA

6 фев 2022 : 		 EPICA о съемках клипа

13 янв 2022 : 		 EPICA приглашает в свою вселенную

4 янв 2022 : 		 Обновленная версия клипа EPICA

6 дек 2021 : 		 Концертное видео EPICA

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5 ноя 2021 : 		 Концертное видео EPICA
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Концертное видео EPICA



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"Rivers", новое концертное видео группы EPICA, доступно для просмотра ниже. Эта песня записана совместно с группой APOCALYPTICA.

EPICA Launch "Rivers" Live Single And Video Feat. APOCALYPTICA




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