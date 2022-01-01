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*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
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*MOONSPELL отменили британский тур 14
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*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 8
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*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 19
*MOONSPELL отменили британский тур 14
*Новое видео STRATOVARIUS 10
*Лидер FEAR FACTORY: «Мы теперь можем играть всё!» 9
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Epica

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22 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EPICA

21 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления EPICA

14 ноя 2022 : 		 Новое видео EPICA

13 окт 2022 : 		 Фрагмент нового проекта EPICA

16 сен 2022 : 		 Фрагмент нового проекта EPICA

5 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза EPICA

4 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза EPICA

23 авг 2022 : 		 EPICA работает над секретным проектом

11 авг 2022 : 		 Фрагмент нового релиза EPICA

8 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EPICA

27 июл 2022 : 		 Стрим юбилейного концерта EPICA

22 июл 2022 : 		 Обновленное видео EPICA

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA

6 июн 2022 : 		 EPICA выпустит бокс-сет

4 июн 2022 : 		 EPICA — о визите в Мексику

14 фев 2022 : 		 EPICA продолжает радовать поклонников

10 фев 2022 : 		 Концертное видео EPICA

6 фев 2022 : 		 EPICA о съемках клипа

13 янв 2022 : 		 EPICA приглашает в свою вселенную

4 янв 2022 : 		 Обновленная версия клипа EPICA

6 дек 2021 : 		 Концертное видео EPICA

3 дек 2021 : 		 Вокалистка EPICA представляет новый релиз

5 ноя 2021 : 		 Концертное видео EPICA

10 окт 2021 : 		 Концертное видео EPICA

23 сен 2021 : 		 EPICA выпускает пиво

12 сен 2021 : 		 Концертное видео EPICA
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Профессиональное видео с выступления EPICA



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Профессиональное видео с выступления EPICA, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.

EPICA - Pro-Shot Video From Wacken Open Air 2022 Streaming




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