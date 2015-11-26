Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер Алекси Лайхо 87
*Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий 85
*Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками» 51
*Полиция ищет лидера ICED EARTH 39
*С Новым годом! 34
[= ||| все новости группы



*

Epica

*



12 янв 2021 : 		 Вокалистка EPICA: «Так хочется в тур, аж зудит!»

24 дек 2020 : 		 Вокалистка EPICA поздравляет с Рождеством

18 дек 2020 : 		 Новое видео EPICA

4 дек 2020 : 		 Обучающее видео от EPICA

27 ноя 2020 : 		 Новое видео EPICA

10 окт 2020 : 		 Новое видео EPICA

12 сен 2020 : 		 Би-сайды от EPICA

18 июн 2020 : 		 EPICA и APOCALYPTICA перенесли тур на 2021 год

16 июн 2020 : 		 Вокалистка EPICA: «Берегите Землю!»

28 апр 2020 : 		 Вокалистка EPICA завершила запись

3 апр 2020 : 		 Выход нового альбома EPICA может быть отложен

27 мар 2020 : 		 EPICA в студии

26 мар 2020 : 		 Вокалистка EPICA исполняет кавер-версию хита ANDREW LLOYD WEBBER

16 мар 2020 : 		 EPICA приступили к записи альбома

21 фев 2020 : 		 EPICA и APOCALYPTICA едут в тур

6 фев 2020 : 		 MARK JANSEN: «Новый альбом EPICA выйдет осенью»

2 фев 2020 : 		 EPICA завершила подготовку к альбому

22 окт 2019 : 		 EPICA всё ещё «собирают идеи»

5 окт 2019 : 		 Новое видео EPICA

18 сен 2019 : 		 Трейлер к новому релизу EPICA

5 сен 2019 : 		 Трейлер к новому релизу EPICA

26 авг 2019 : 		 Трейлер к новому релизу EPICA

10 авг 2019 : 		 Видео с текстом от EPICA

18 июл 2019 : 		 EPICA переиздадут альбом "Design Your Universe"

4 июл 2019 : 		 Новый альбом EPICA выйдет в конце 2020 года

11 май 2019 : 		 Книга EPICA доступна для заказа
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалистка EPICA: «Так хочется в тур, аж зудит!»



*
zoom
*
* *
Вокалистка голландской симфо-металлической группы EPICA Simone Simons поговорила с подкастом "Scars And Guitars" о том, как может выглядеть концертная индустрия после пандемии. Она сказала:

«Нужно быть реалистами. Конечно, мы все хотим вернуться на сцену, но мы уже знаем, что арт-индустрия, музыкальный бизнес, индустрия развлечений будут в числе последних, кто снова начнёт работать. И многие музыканты сходят с ума, особенно те, которые зарабатывают на гастролях.

Существуют два типа музыкантов: один любит работать в студии — как мой муж [клавишник KAMELOT Oliver Palotai]; он любит это — но я также люблю путешествовать и выходить на сцену. Если я нахожусь в студии слишком долго, для меня это чересчур. Так что мне хочется в тур, аж зудит, а некоторым музыкантам — нет. Я знаю пару моих близких друзей в музыкальном бизнесе, они тоже хотят. Можно заметить, что все уходят в новые направления, пытаются заняться творчеством, но все мы словно потеряли что-то значимое, или мы что-то упускаем, и ничто, на самом деле, не может заменить то ощущение, когда ты находишься на сцене».

Simone ответила на вопрос о том, думала ли они со своими товарищами по группе о том, как они будут использовать современные технологии, чтобы достучаться до людей во время пандемии:

«Некоторые из наших коллег начали проводить стрим-концерты, и мы прорабатываем варианты для нас. Дополнительная сложность, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что мы живём в четырёх разных странах, и до тех пор, пока действуют карантинные мероприятия, мы не можем собраться, чтобы создать что-то подобное. Но новый диск EPICA будет выпущен в феврале. Первоначально наш перенесённые тур должен был состояться в марте, а теперь всё опять отложено на январь 2022 года. Но мы хотим, конечно, представить альбом, и мы должны быть гибкими и использовать существующие сейчас технологии, пытаться придумать что-то действительно удивительное для поклонников».

EPICA











Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 358

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом