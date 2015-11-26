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Вокалистка EPICA : «Так хочется в тур, аж зудит!»



Вокалистка голландской симфо-металлической группы EPICA Simone Simons поговорила с подкастом "Scars And Guitars" о том, как может выглядеть концертная индустрия после пандемии. Она сказала:



«Нужно быть реалистами. Конечно, мы все хотим вернуться на сцену, но мы уже знаем, что арт-индустрия, музыкальный бизнес, индустрия развлечений будут в числе последних, кто снова начнёт работать. И многие музыканты сходят с ума, особенно те, которые зарабатывают на гастролях.



Существуют два типа музыкантов: один любит работать в студии — как мой муж [клавишник KAMELOT Oliver Palotai]; он любит это — но я также люблю путешествовать и выходить на сцену. Если я нахожусь в студии слишком долго, для меня это чересчур. Так что мне хочется в тур, аж зудит, а некоторым музыкантам — нет. Я знаю пару моих близких друзей в музыкальном бизнесе, они тоже хотят. Можно заметить, что все уходят в новые направления, пытаются заняться творчеством, но все мы словно потеряли что-то значимое, или мы что-то упускаем, и ничто, на самом деле, не может заменить то ощущение, когда ты находишься на сцене».



Simone ответила на вопрос о том, думала ли они со своими товарищами по группе о том, как они будут использовать современные технологии, чтобы достучаться до людей во время пандемии:



«Некоторые из наших коллег начали проводить стрим-концерты, и мы прорабатываем варианты для нас. Дополнительная сложность, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что мы живём в четырёх разных странах, и до тех пор, пока действуют карантинные мероприятия, мы не можем собраться, чтобы создать что-то подобное. Но новый диск EPICA будет выпущен в феврале. Первоначально наш перенесённые тур должен был состояться в марте, а теперь всё опять отложено на январь 2022 года. Но мы хотим, конечно, представить альбом, и мы должны быть гибкими и использовать существующие сейчас технологии, пытаться придумать что-то действительно удивительное для поклонников».

























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